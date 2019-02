Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné a környezetet.","shortLead":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné...","id":"20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4ff61-6522-48fc-a913-61e2514306e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","timestamp":"2019. február. 19. 13:03","title":"Az IKEA felnagyított egy játékhajót, azzal szedné a szemetet a folyókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","shortLead":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","id":"20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd33b59-7b05-4ff3-8cb2-5c1172128392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Felmentették a MÁV-START vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer néven újra megpróbálkozik a főváros azzal, hogy elektronikus jegyet használhassanak a budapestiek – erről döntött a szerdai fővárosi közgyűlés. A rendszer bevezetését legkorábban jövő év végére ígérik.","shortLead":"Fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer néven újra megpróbálkozik a főváros azzal, hogy elektronikus...","id":"20190220_Uj_neven_ujra_nekifutnak_az_ejegyrendszernek_Tarlosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6a6659-2014-4940-880f-d92506c2ab9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_neven_ujra_nekifutnak_az_ejegyrendszernek_Tarlosek","timestamp":"2019. február. 20. 12:42","title":"Új néven, újra nekifutnak az e-jegyrendszernek Tarlósék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minden jegy elkelt a március 24-i, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Minden jegy elkelt a március 24-i, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190219_telt_haz_elott_jatssza_elso_idei_meccset_a_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895ca6c-991f-479d-adcf-fbb287fcdb87","keywords":null,"link":"/sport/20190219_telt_haz_elott_jatssza_elso_idei_meccset_a_valogatott","timestamp":"2019. február. 19. 18:20","title":"Telt ház előtt játssza első hazai meccsét a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő öt héttel a Brexit időpontja előtt áll a bál a londoni parlamentben.","shortLead":"Bő öt héttel a Brexit időpontja előtt áll a bál a londoni parlamentben.","id":"20190220_Brexit_Theresa_May_partjabol_is_menekulnek_az_EUpartiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486f51f9-f689-427d-aad0-d76b0db6faf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Brexit_Theresa_May_partjabol_is_menekulnek_az_EUpartiak","timestamp":"2019. február. 20. 13:41","title":"Brexit: Theresa May pártjából is menekülnek az EU-pártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak az ellenzékiek panaszait arra vonatkozóan, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség őket ítélte el az MTVA-ban történtek miatt. Ők is elmagyarázzák, hogy a képviselők sértettek jogot, és senki más.","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak...","id":"20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a408262-796b-4963-a1f7-8bf40be611da","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","timestamp":"2019. február. 20. 09:19","title":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós támogatást is kaphatnak a digitális technológiákhoz kapcsolódó tanfolyamok résztvevői. A cél, hogy megőrizzék a bécsiek munkaerőpiaci versenyképességét.","shortLead":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós...","id":"20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d9cea-57a3-47f1-8e1e-bf24dfd8b11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 20. 11:03","title":"Így is lehet: fejenként 1,5 millió forintot is kaphatnak Bécsben azok, akik tanfolyamra mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","shortLead":"Elég volt a sütisdobozra tenni a fotóját, az anyukák máris lelkesen vásárolták.","id":"20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0941d-bc78-4342-9748-00b70ba6ba79","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Felmeztelen_Jason_Momoaval_tamadtak_a_kiscserkeszek_es_bejott_nekik","timestamp":"2019. február. 20. 11:58","title":"Félmeztelen Jason Momoával házalt egy kiscserkész, és bejött neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]