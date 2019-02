Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut” ajánlott az ügy egyik gyanúsítottjának több körben is az ügyészség. Kecsegtető ajánlat volt, főleg, hogy szerinte azzal próbáltak nyomást gyakorolni rá, hogy ellenkező esetben hosszú évekre börtönbe kerülhet – erről maga az azóta már meg is vádolt férfi beszélt a hvg.hu-nak, aki végül nem fogadta el az egyezséget. Czeglédy szerint törvénytelen, hogy így kufárkodik az ügyészség, csak hogy rá nézve terhelő vallomásokat csikarjon ki.","shortLead":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut”...","id":"20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150f11f-4d46-4f9c-9e86-f3eb6a5a2529","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","timestamp":"2019. február. 20. 12:10","title":"\"Csak mondjak valami ütőset Czeglédy ellen\" – megszólal egy vádalkuval megkörnyékezett vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","shortLead":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","id":"20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe457208-f426-4b22-a540-800f4c9e1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","timestamp":"2019. február. 20. 06:18","title":"Hazudtak a fideszes médiumok Nagy Blanka iskolai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat valótlanságokról tájékoztatják – közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat...","id":"20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5264720-c76f-4d06-960c-4578d58cf349","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","timestamp":"2019. február. 20. 13:24","title":"Európai Bizottság: Nincs háború a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","shortLead":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","id":"20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d9033-e632-48da-9969-013ba9b9f7d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 21. 05:49","title":"Többtucatnyi halálos áldozata van a dakkai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel gondolja.\r

","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel...","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3211f5-3e6c-484a-894a-74032d55495c","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","timestamp":"2019. február. 19. 16:13","title":"A kormány már bele is kötött az Európai Bizottság állásfoglalásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","shortLead":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","id":"20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bdd89e-d936-4025-a9f8-0175173e3988","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","timestamp":"2019. február. 19. 12:22","title":"Videó: erre az autóritkaságra még Londonban is lefagyott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében és vizeletében jóval magasabb a potenciálisan ártalmas, félig illékony szerves vegyületek (SVOC) koncentrációja, mint azon társaiknál, akiknek otthonában nincsenek ilyen anyagok– állapították meg az amerikai Duke Egyetem kutatói.","shortLead":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében...","id":"20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1d1c3-3bcc-4934-b1ea-3113127b455c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","timestamp":"2019. február. 19. 19:03","title":"Nézzen szét otthon: már a gyerekek vérében és vizeletében is kimutathatóak az „otthoni méreganyagok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]