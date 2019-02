Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik legszélsőségesebb üvegházhatású felmelegedési eseményét jellemezte mintegy 56 millió éve.\r

A szén-dioxid-kibocsátás 140 év múlva elérheti a Föld legszélsőségesebb globális felmelegedési eseményének szintjét.","shortLead":"Az emberiség teljes szén-dioxid-kibocsátása kevesebb mint öt nemzedék múlva elérheti azt a szintet, amely a Föld egyik...","id":"20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d61692e-e225-4445-b760-20bb9d66909a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Krokodilok_eltek_az_Eszakisarkon_de_meg_akkor_sem_volt_ilyen_gyors_a_szendioxid_kibocsatas_a_Foldon","timestamp":"2019. február. 21. 13:58","title":"140 évre vagyunk egy olyan klímától, amit utoljára 56 millió évvel ezelőtt tapasztaltak a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82794d40-5bac-4cfd-a536-97bcbfd9be58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az inárcsi fákat pár év múlva állítólag amúgy is kivágnák, az erdő helyett egy nagyobbat telepítenek őshonos fákból. A polgármester korábban azt mondta, a napelempark bővítése azért is jó, mert nem jár környezetpusztítással.","shortLead":"Az inárcsi fákat pár év múlva állítólag amúgy is kivágnák, az erdő helyett egy nagyobbat telepítenek őshonos fákból...","id":"20190222_Napelempark_telepitese_miatt_vagnak_ki_89_hektarnyi_erdot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82794d40-5bac-4cfd-a536-97bcbfd9be58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749e684-b0e9-4965-9613-e94b96548603","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Napelempark_telepitese_miatt_vagnak_ki_89_hektarnyi_erdot","timestamp":"2019. február. 22. 17:49","title":"Napelempark telepítése miatt vágnak ki 89 hektár erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Európai helyzetértékelést tartott elsősorban a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Szerinte nincs akkora szőnyeg, ami alá be lehet söpörni az EU problémáit, de az EP-választáson véleményt lehet majd mondani. A családvédelemről azt mondta, nem kellene az emberek kedvét elvenni. Ő pedig egy falusi fickó – mondta.","shortLead":"Európai helyzetértékelést tartott elsősorban a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában...","id":"20190222_Orban_A_helyzet_rossz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525e2bb4-15d0-4ecc-805a-1dd829aceebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Orban_A_helyzet_rossz","timestamp":"2019. február. 22. 07:59","title":"Orbán: A helyzet rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások száma. Budapest frekventált részein átlagosan minden harmadik lakás befektetési céllal vásárolnak. ","shortLead":"Kedvezőbbé váltak nemrég a lakásbérbeadás adózási feltételei, így akár tovább növekedhet a kiadási célú lakásvásárlások...","id":"20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522393e-6fc8-4f91-9817-cac73e470a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megvaltozott_a_tulajdonosokat_sujto_ellentmondasos_lakasberlesi_jogszabaly","timestamp":"2019. február. 21. 10:26","title":"Megváltozott a tulajdonosokat sújtó, ellentmondásos lakásbérlési jogszabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","shortLead":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","id":"20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d9033-e632-48da-9969-013ba9b9f7d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 21. 05:49","title":"Többtucatnyi halálos áldozata van a dakkai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735f282-6269-4cee-9a65-4c3a91eb1ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. február. 21. 12:33","title":"Tudósok leállítanák az 5G-s mobilhálózatok aktiválását, mert még nem tudhatjuk, milyen hatásuk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a8bbe-3ca2-43e4-b71a-c5ff059dab9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy gondolja, hogy felesleges erőltetnie a streaming ellenében a Blu-ray technológiát: nem ad ki már új lejátszókat az Egyesült Államokban. Többek szerint ez már a teljes üzletág feladását is jelentheti.","shortLead":"A Samsung úgy gondolja, hogy felesleges erőltetnie a streaming ellenében a Blu-ray technológiát: nem ad ki már új...","id":"20190221_samsung_bluray_lejatszok_forgalmazas_vege_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098a8bbe-3ca2-43e4-b71a-c5ff059dab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e591d14-559e-4dcf-8f99-8bbb746e7af6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_bluray_lejatszok_forgalmazas_vege_usa","timestamp":"2019. február. 21. 13:03","title":"Ez már tényleg egy korszak vége: a Samsung feladta a Blu-rayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","shortLead":"Kaktuszt, pálmát, sőt gázrózsát is lopott.","id":"20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703e9fd3-bf6c-4577-8aa7-d7148e6e2e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb7547-572a-453e-b85f-2aa2b9d35566","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Fegyhaz_muskatlirablasert","timestamp":"2019. február. 22. 10:30","title":"Muskátlit rabolt, fegyház várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]