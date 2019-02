Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4467a7c7-d046-4a2d-b375-c92a26ad3a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új utasítás szerint a képviselőktől el kell venni a kép- és hangrögzítő eszközöket, és amúgy sem járhatnak csak úgy ki-be Áder hivatalában. ","shortLead":"Egy új utasítás szerint a képviselőktől el kell venni a kép- és hangrögzítő eszközöket, és amúgy sem járhatnak csak...","id":"20190221_Szigoritottak_a_kepviselok_bejarasat_a_Sandorpalotaba_mobilt_sem_vihetnek_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4467a7c7-d046-4a2d-b375-c92a26ad3a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcbf7f8-ff2d-4332-a776-9eba081916d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Szigoritottak_a_kepviselok_bejarasat_a_Sandorpalotaba_mobilt_sem_vihetnek_be","timestamp":"2019. február. 21. 21:55","title":"Szigorították a képviselők bejárását a Sándor-palotába, mobilt sem vihetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alapjaiban forgathatja fel a magyar pénzügyi kultúrát, ha hitelbírálat nélkül osztogatnák a tízmilliós kormányzati hitelt a fiatal házasoknak. A banki szakértők arra figyelmeztetnek: végül közpénzből kellene visszafizetni a rossz adósok törlesztőrészleteit, és az MNB mostani szabályozásának is keresztbe tehet az új rendszer.","shortLead":"Alapjaiban forgathatja fel a magyar pénzügyi kultúrát, ha hitelbírálat nélkül osztogatnák a tízmilliós kormányzati...","id":"20190221_fiatal_hazasok_hitele_bankok_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee3ca26-e7dc-43af-900e-31c954752cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_fiatal_hazasok_hitele_bankok_mnb","timestamp":"2019. február. 21. 17:22","title":"Rizikós a fiatal házasok hitele. Melyik bank fog így pénzt adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb okostelefonjaikról. Túl sok újdonság viszont már nem fog kiderülni róluk.","shortLead":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb...","id":"20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2ff1f-248a-414c-9987-31d9bf589f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 22. 16:33","title":"Főhetnek a fejek a Sonynál, minden érkező okostelefonjuk kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","shortLead":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","id":"20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a1bef-b1c5-4a29-a12e-c93449296605","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Szent-Iványi István: Szép új világ ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást.","id":"20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179eb0d-cecc-4785-9ada-114011f2a8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Nincs_altatoorvos_a_kardiologus_altat_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. február. 21. 17:15","title":"Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepít a városba. ","shortLead":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43...","id":"20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eaeb68-4c70-4200-948d-58ce01b92011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","timestamp":"2019. február. 21. 12:40","title":"Hatalmas beruházásra készül Miskolcon a Lufthansa: 43 milliárdot költ el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké. A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll.","shortLead":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor...","id":"20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd698f-a3d6-49ce-9bef-14dfffc2a25c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","timestamp":"2019. február. 21. 11:22","title":"Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]