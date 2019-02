Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80207187-1dae-490e-bb8c-523ab69a4777","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","timestamp":"2019. február. 25. 18:45","title":"A HVG válasza a Legfőbb Ügyészség sajtóközleményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","shortLead":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","id":"20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac3d97f-0ba9-4db8-be26-d928407030b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2019. február. 26. 06:11","title":"Megnyerte a pert a MÁV-Start ellen a kirúgott kalauz, aki nem akarta egyedül elvégezni két ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","shortLead":"Kilépett a Jobbikból és annak országgyűlési frakciójából Hegedűs Lorántné.","id":"20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5a599-a98a-400c-8aec-3c17eb88467c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kommunistazva_lepett_ki_a_Jobbikbol_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. február. 26. 12:08","title":"Kommunistázva lépett ki a Jobbikból Hegedűs Lorántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","shortLead":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","id":"20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1edb6f0-4ffb-4869-9bcb-33537ce67608","keywords":null,"link":"/elet/20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","timestamp":"2019. február. 25. 16:22","title":"Tűzoltóknak kellett kimenteniük egy fába szorult kislányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit két órán belül elfogták. ","shortLead":"A férfit két órán belül elfogták. ","id":"20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca05d632-bc66-49da-8e1b-500969e4f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 25. 17:56","title":"Elfogták a kajárpéci gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","shortLead":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","id":"20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1036632a-3312-4ca7-aabf-55199e5693b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:27","title":"Szmogriadóban ingyen lesz a tömegközlekedés – Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szédületes gazdasági siker.","shortLead":"Szédületes gazdasági siker.","id":"20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5acacc-17b0-42e5-9230-dc7f86aa6537","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. február. 26. 12:34","title":"30 ezer négyzetméternyi ingatlant szerzett egy év alatt Tiborcz és Mészáros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van példa, hogy egy múzeum fizet a fémkeresőnek.","shortLead":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van...","id":"20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a158e7-88ef-4d50-8368-c9056adcc5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 25. 10:41","title":"Szigorúak a szabályok, de lehet fémkeresőzni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]