[{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","shortLead":"Érd térségében kapott lángra az autóalkatrészeket szállító jármű.","id":"20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3da0d-8f3a-4585-b30b-52748201d618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_kigyulladt_egy_kamion_lezartak_az_M7est","timestamp":"2019. február. 28. 10:02","title":"Kigyulladt egy kamion, lezárták az M7-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","shortLead":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","id":"20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3474-53d0-41b5-b770-fd6cf59f9356","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","timestamp":"2019. február. 27. 13:11","title":"Videó: Egész mezőnyi területen nyílik a hóvirág az Alcsúti Arborétumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Blair amerikai humorista osztotta meg Twitter-oldalán azt a mémet, amely talán a legjobban jellemzi Trump és Kim Dzsongun kapcsolatát. A rajznak, amely a huszadik század egyik legismertebb képére emlékeztet, az is aktualitást ad, hogy a napokban halt meg a képen szereplő matróz.

","shortLead":"Robert Blair amerikai humorista osztotta meg Twitter-oldalán azt a mémet, amely talán a legjobban jellemzi Trump és Kim...","id":"20190227_Egy_talalo_mem_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_kapcsolatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d184784-9db7-4725-b963-54f2a7e74293","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Egy_talalo_mem_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_kapcsolatarol","timestamp":"2019. február. 27. 17:51","title":"Egy találó mém Trump és Kim Dzsongun kapcsolatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc felesége vezeti a Demokratikus Koalíció EP-listáját, a közmédia híroldala pedig így keres fogást rajta.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc felesége vezeti a Demokratikus Koalíció EP-listáját, a közmédia híroldala...","id":"20190228_dobrev_klara_dk_korrupciogyanu_hirado_kozmedia_hir_ep_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a84e870-2812-4b52-996a-f6bd63adbe4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a71b7d-b754-4746-913c-9df929555f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_dobrev_klara_dk_korrupciogyanu_hirado_kozmedia_hir_ep_lista","timestamp":"2019. február. 28. 07:38","title":"Pazar címmel támadta be Dobrev Klárát a Hirado.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"hetilap","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Az ingyenpénz valósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]