[{"available":true,"c_guid":"3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","shortLead":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","id":"20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556fcf1e-b220-4c3c-b46c-ef13fa212aee","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","timestamp":"2019. március. 01. 16:10","title":"Konfliktus Kasmírban: Pakisztán betartotta, amit ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11f5f9-fa2a-4c60-ba98-2e8f69af3d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Császár Attila egyedüliként tudósított a 2006-os tévészékházi ostromról, 2017-től az Echo TV-nél dolgozott.\r

\r

","shortLead":"Császár Attila egyedüliként tudósított a 2006-os tévészékházi ostromról, 2017-től az Echo TV-nél dolgozott.\r

\r

","id":"20190301_A_2006os_teveostromot_56hoz_hasonlito_ujsagiro_lett_az_Emmi_sajtofonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11f5f9-fa2a-4c60-ba98-2e8f69af3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f4d6fa-5d29-4a44-a86f-ed108a1c3f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_2006os_teveostromot_56hoz_hasonlito_ujsagiro_lett_az_Emmi_sajtofonoke","timestamp":"2019. március. 01. 18:41","title":"A 2006-os tévéostromot 56-hoz hasonlító újságíró lett az Emmi sajtófőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint mecenatúra-támogatást ítélt oda a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.","shortLead":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint...","id":"20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc1ccc-88f0-4385-bf60-84ad9daa444d","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","timestamp":"2019. március. 01. 15:48","title":"Ufókról, gyermekvállalásról és vloggerekről szóló kisfilmekre adott pénzt az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","shortLead":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","id":"20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859f5a74-4491-4144-a5d5-1109ae34b921","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. március. 02. 12:20","title":"Ahmed H.-n gúnyolódik Kovács Zoltán kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","shortLead":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","id":"20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5636bb56-9556-4cf1-9cf9-10e88ec3fe99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Mától 9 órás egy munkanap a központi hivatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket politikai fogolytáborban.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket...","id":"20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251465c-8b9a-482c-b97d-5dc0b82a5ffe","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. március. 01. 18:53","title":"Éles eszű, igazi vezető - nagyon megdicsérte Trump Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar állapotokról.","shortLead":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar...","id":"20190301_Kiss_Tibor_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccade32d-a0a0-4358-a8cf-e59b72ab0a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kiss_Tibor_interju","timestamp":"2019. március. 01. 13:25","title":"Kiss Tibi: Be kellene dobni az országot egy mosógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]