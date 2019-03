Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át neki.","shortLead":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át...","id":"20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e4b45-63d5-485f-a499-b9062474abd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","timestamp":"2019. március. 04. 17:45","title":"Díszdoktori címet kap Orbán egyik legnagyobb kritikusa Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint a drága villanyautó. De nem sokkal.","shortLead":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint...","id":"20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60ead1-c0ff-413b-8a2e-18753fc95d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","timestamp":"2019. március. 04. 18:18","title":"A magyarokat is lenyűgözte a 2019-es Év Autója, de azért akad nála jobb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa6dc64-50f6-4773-87d6-2f8f78994883","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Cargomoda a Facebook-posztot azóta eltávolította és elnézést kért.","shortLead":"A Cargomoda a Facebook-posztot azóta eltávolította és elnézést kért.","id":"20190306_Dunaparton_allo_ures_cipokkel_reklamozta_magat_egy_divatceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa6dc64-50f6-4773-87d6-2f8f78994883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6efbf-dd6e-430d-8c1f-43b68cb568a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Dunaparton_allo_ures_cipokkel_reklamozta_magat_egy_divatceg","timestamp":"2019. március. 06. 14:17","title":"Duna-parton álló, üres cipőkkel reklámozta magát egy divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","shortLead":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","id":"20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372dd9a-f0b2-4f00-a387-b430a68774ea","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","timestamp":"2019. március. 06. 10:02","title":"Smink nélküli légiutas-kísérőkkel csinál forradalmat a Virgin Atlantic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","shortLead":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","id":"20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f87ad54-c3b7-4329-ba77-3435f40ca8b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 05. 17:42","title":"Áprilisban jöhet a BKV-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber Passauban vesz részt a CSU kongresszusán, ezért azt kérte, halasszák el a kérdés megvitatását. ","shortLead":"Manfred Weber Passauban vesz részt a CSU kongresszusán, ezért azt kérte, halasszák el a kérdés megvitatását. ","id":"20190306_Nem_targyalt_a_Neppart_frakcioja_a_Fidesz_kizarasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac2b0ae-2895-4555-a3d3-5d01e33fc542","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_targyalt_a_Neppart_frakcioja_a_Fidesz_kizarasarol","timestamp":"2019. március. 06. 10:58","title":"Nem tárgyalt a Néppárt frakciója a Fidesz kizárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]