[{"available":true,"c_guid":"0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer megtételére képes elektromos autó? Az EU isprai kutatóintézetében jártunk, ahol nem csak autókat tesztelnek, de új szabályokat is alkotnak ennek érdekében.","shortLead":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer...","id":"20190304_ispra_jrc_vela_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a82190-bf13-46f2-90d4-323c41ab6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_ispra_jrc_vela_auto","timestamp":"2019. március. 04. 20:00","title":"„Nem csalni akar az autógyártó, csak másra optimalizált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t szeretett volna. A helyi propagandamédia ezután azt írta, hogy a város a kérésnek megfelelően támogatta a kórházat, az alpolgármester pedig azt nyilatkozta, hogy az ellenzék nem akarta megszavazni a támogatást.","shortLead":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t...","id":"20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a2916-a1cd-4088-a998-4f5a0b4f2737","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","timestamp":"2019. március. 06. 10:16","title":"Nem adta meg a kórház által kért pénzt a fideszes önkormányzat, de úgy tálalták, hogy megadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","shortLead":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","id":"20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9930b8-823a-4fd1-b9d0-9dc7ba58e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","timestamp":"2019. március. 05. 12:07","title":"Bejárta a nagyvilágot ez a cuki sünike, most búcsút kell venni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT (Trinitrotoluol) szivárog a belgiumi Knokke-Heist üdülőváros partjainak közelében – közölte a Belga Királyi Természettudományi Intézet (RBINS) jelentésére hivatkozva a belga sajtó kedden.","shortLead":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT...","id":"20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca40565-3390-46c2-9f65-4e0d3a85b57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","timestamp":"2019. március. 05. 21:22","title":"TNT szivárog a tengerbe Belgium északi partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","shortLead":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","id":"20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc78df6-0a4b-4187-91da-3833e47af9dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 05. 11:07","title":"Március végén visszatér A mi kis falunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","shortLead":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","id":"20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5284379-fd51-404b-8fcc-967f60435412","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","timestamp":"2019. március. 05. 10:41","title":"Az oltásellenesek érvei megint léket kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán Viktor menekültpolitikájáról a Mércének adott rövid interjújában beszélt. ","shortLead":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán...","id":"20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97fc47-1215-4285-8ceb-ffda3e332d30","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Orbánról kérdezték az Én, Daniel Blake Arany Pálma-díjas filmrendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]