[{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","id":"20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93751f42-2b61-4b82-b8bd-010b77303a4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","timestamp":"2019. március. 11. 07:24","title":"Naponta kétmilliárd forint lakáshitelt adtak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. {"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Tagjai értékelnék a Fidesz politikáját és a magyarországi demokrácia helyzetét. ","id":"20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aaa7c-0a5b-4960-908e-e488114784ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","timestamp":"2019. március. 11. 17:54","title":"Vizsgálóbizottságot küldenének Magyarországra a Néppárt vezető politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"Gerő András","category":"itthon","description":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és bár többször is bejelentették, hogy megnyitják, egyre távolabbinak tűnik az avatóünnepség. Ennek oka, hogy a kormány, a zsidó szervezetek és a múzeum létrehozói között is dúlt, illetve dúl a vita arról, hogyan és mit mutasson be a Sorsok Háza. A parttalanná vált konfliktus miatt írt új koncepciót Gerő András. A történész tervezete alább olvasható.","shortLead":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és...","id":"20190311_Sorsok_Haza_maskent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356f621-a074-4dcc-ac00-a264e8d3c313","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sorsok_Haza_maskent","timestamp":"2019. március. 11. 18:00","title":"Gerő András: Sorsok Háza, másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","shortLead":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","id":"20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b977c4-52da-4d45-9bd0-3e24c554c850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]