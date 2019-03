Egészen elképesztő dolgokban lehetnek tehetségesek az emberek. Keira Knightley viszont olyan képességéről tett tanúbizonyságot, amitől leesett az állunk.

A brit színésznő kedden Jimmy Fallon vendége volt, mikor szóba jött, hogy Knightley képes zenélni a fogain.

A fogain.

Jimmy Fallon persze kapva kapott az alkalmon, és bizonyítékot követelt, így elhangzott a Raindrops Keep Falling on my Head című örökzöld, aztán a Despacito is.

Itt megnézheti, 2:35-től kezdődik a buli:

Knightley korábban is megcsillogtatta már e különös tehetségét, januárban a The Graham Norton Show-ban is eljátszotta a Raindrops Keep Fallin' On My Headet (2:57-től)

(Mashable)