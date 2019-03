Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester posztbolsevik puccskísérletről beszél. ","shortLead":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester...","id":"20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ac1db-3419-4d25-bf27-9db3c3e0a7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","timestamp":"2019. március. 13. 17:47","title":"Kirúgták a fideszes delegáltakat a szombathelyi önkormányzati cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le: hamarosan újabb akciót indítanak a gyerekkórházakban uralkodó állapotok javítására. ","shortLead":"Miután a civil segítők elvégezték helyette a munka dandárját. Az \"Ágyat az anyukáknak\" elindítói viszont nem állnak le...","id":"20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf6c5f1-2c39-41b2-b62c-108db02f18f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Veget_ert_az_agyat_az_anyukaknak_akcio_az_AEEK_mar_12_milliobol_meguszhatja_a_maradek_beszerzest","timestamp":"2019. március. 12. 15:46","title":"Véget ért az ágyat az anyukáknak akció: a \"maradék\" beszerzést már 1-2 millióból megúszhatja az ÁEEK ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy napi nyolc-tíz órában milyen sokat tudunk ártani az egészségünknek. Mégis mi mindent tehetünk azért, hogy ne üljük magunkat tönkre? ","shortLead":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk...","id":"20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb1122b-0998-4341-89f9-1aa80a774a07","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","timestamp":"2019. március. 13. 13:30","title":"Biztos, hogy jól ül? – Ezekre figyeljen az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele menti-e, vagy inkább kibabrál a magyar miniszterelnökkel, akinek nagyon fontos a Néppártban maradás.","shortLead":"A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele...","id":"20190312_ceu_weber_orban_becs_budapest_munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549abe0-4dab-4d88-bd4f-ea1f998724db","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_ceu_weber_orban_becs_budapest_munchen","timestamp":"2019. március. 12. 20:02","title":"Weber csak a CEU-t menti meg ezzel a trükkel, vagy Orbán \"arcát\" is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 8-12 fok várható. ","shortLead":"Délután 8-12 fok várható. ","id":"20190313_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e50ee2c-8101-48ce-8b33-2d1dab9f3054","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","shortLead":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","id":"20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba3bb0-5390-4a46-a783-7a1849b39737","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Kína segítséget ajánl Venezuelának az áramszünet elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]