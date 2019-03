Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább emelkedett a cégvezetéstől eltiltott magánszemélyek száma, mely idén év végére elérheti a 62 ezer főt. Bár a megelőző intézkedéseknek nincs ereje, decemberre tetőzni fog az eltiltások száma – mert egyszerűen nem fér át több eset a hazai cégjogi adminisztráció sávszélességén.","shortLead":"Tovább emelkedett a cégvezetéstől eltiltott magánszemélyek száma, mely idén év végére elérheti a 62 ezer főt. Bár...","id":"20190314_Sopronnyi_embert_tilthatnak_el_ev_vegeig_a_cegugyektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42279f3-f37b-4658-82f3-acfd899bdc34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Sopronnyi_embert_tilthatnak_el_ev_vegeig_a_cegugyektol","timestamp":"2019. március. 14. 13:19","title":"Sopronnyi embert tilthatnak el év végéig a cégügyektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozata.



","shortLead":"Folytatódik a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozata.



","id":"20190313_Miert_ismeri_mindenki_Einsteint_mikozben_a_relativitaselmeletet_alig_valaki_erti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb29905d-935f-4174-be59-e0013e4bc811","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Miert_ismeri_mindenki_Einsteint_mikozben_a_relativitaselmeletet_alig_valaki_erti","timestamp":"2019. március. 13. 16:55","title":"Miért ismeri mindenki Einsteint, miközben a relativitáselméletét alig valaki érti?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is 7,4 százalékos volt.","shortLead":"Hozamveszteséggel zárták az önkéntes nyugdíjpénztárak 2018-at, de egy rossz év ellenére a tízéves átlaghozam még így is...","id":"20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfea184-a009-47f9-83de-2aaa21fae4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megijedhettek_a_nyugdijpenztari_tagok_de_az_MNB_mindenkit_nyugtat","timestamp":"2019. március. 14. 17:10","title":"Megijedhettek a nyugdíjpénztári tagok, de az MNB mindenkit nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","shortLead":"Gyutai Csaba fideszes politikusnak most engedhették el végleg a kezét. ","id":"20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1219a8b6-2baf-4e86-b01a-abb1b7fd7f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53882dde-a3c0-437e-8275-e8fb4007185c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kirugtak_a_maganak_is_lakast_oszto_vargondnokot","timestamp":"2019. március. 13. 17:21","title":"Állítólag kirúgták a magának is lakást osztó várgondnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű Wizz Air légitársaság is érdeklődik a Taskent–Budapest közvetlen járat beindítása iránt – írta az Azernews.az azeri hírportál.","shortLead":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű...","id":"20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db1237-27e7-470b-86db-20ae1ef759ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","timestamp":"2019. március. 13. 16:37","title":"Taskentbe is repülne a Wizz Air?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin után Matolcsy György is díszdoktor lett Debrecenben.","shortLead":"Vlagyimir Putyin után Matolcsy György is díszdoktor lett Debrecenben.","id":"20190314_Matolcsy_diszdoktor_lett_es_elarulta_mi_a_titok_nyitja_dolgozni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa7b0a2-4061-456a-a170-4c25a960e2ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Matolcsy_diszdoktor_lett_es_elarulta_mi_a_titok_nyitja_dolgozni_kell","timestamp":"2019. március. 14. 15:07","title":"Matolcsy díszdoktor lett, és elárulta, mi a titok nyitja: dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]