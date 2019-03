Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás lehet neki. ","shortLead":"Nem mindenki élte meg bosszankodva a Facebook eddigi legsúlyosabb üzemzavarát. A Telegram például kifejezetten hálás...","id":"20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27adb4d9-02a0-4693-8028-99c35a385ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_telegram_facebook_uzemzavar_facebook_leallas_whatsapp_instagram_hiba","timestamp":"2019. március. 15. 10:03","title":"A maratoni Facebook-üzemzavar miatt 3 millió új felhasználó regisztrált át a Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","shortLead":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","id":"20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12267b29-e57b-4de1-a662-30a4b297f23f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","timestamp":"2019. március. 14. 16:11","title":"Nobel-békedíjas lehet Greta Thunberg, a 16 éves svéd környezetvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","shortLead":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","id":"20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65ec962-dcec-4c60-89f4-dc21fe0c1c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","timestamp":"2019. március. 14. 06:41","title":"Ledobta tetejét Mészáros Lőrinc kedvenc sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c6b7e7-22ed-452a-b393-777d449b36ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a legnagyobb közösségi oldalakon is sorra jelentek meg a pénteki, Új-Zélandon történt tömeggyilkossággal kapcsolatos felvételek. A támadók célja ugyanis pont ez volt.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a legnagyobb közösségi oldalakon is sorra jelentek meg a pénteki, Új-Zélandon történt...","id":"20190315_uj_zeland_tomeggyilkossag_elo_facebook_video_brenton_tarrant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c6b7e7-22ed-452a-b393-777d449b36ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea92da3-e3e6-4b9d-a1e1-c6b02f782398","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_zeland_tomeggyilkossag_elo_facebook_video_brenton_tarrant","timestamp":"2019. március. 15. 18:03","title":"Ez új szint: az új-zélandi mészárosok a Facebookon és a YouTube-on is közvetítették a támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","shortLead":"A rezsicsökkentés alapján 12 ezer forintnyi támogatás illetné meg őket, amit tűzifára költhetnének. ","id":"20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7f280-ba63-4756-b989-96b7d8e38f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sok_cegledi_meg_nem_kapta_meg_a_teli_tuzifat","timestamp":"2019. március. 14. 17:21","title":"Sok ceglédi még nem kapta meg a téli tűzifát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van szó.","shortLead":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van...","id":"20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af8d9d-ac80-4be3-aacc-4e510d31987c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. március. 14. 14:03","title":"Most először elárulta a Coca-Cola, mennyi műanyag csomagolást használ el egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747261-c9e7-4931-a94c-ce02875c03f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól tippel, ha úgy gondolja, inkább farkas, mint kutya.","shortLead":"Jól tippel, ha úgy gondolja, inkább farkas, mint kutya.","id":"20190314_Gigantikus_farkaskutyat_mentettek_egy_sinterteleprol_eltorpul_mellette_a_gondozoja_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42747261-c9e7-4931-a94c-ce02875c03f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9b4-5e9d-4503-a218-221564c5baf4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Gigantikus_farkaskutyat_mentettek_egy_sinterteleprol_eltorpul_mellette_a_gondozoja_is","timestamp":"2019. március. 14. 09:23","title":"Gigantikus farkaskutyát mentettek egy sintértelepről, eltörpül mellette a gondozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]