[{"available":true,"c_guid":"df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz, közben egy óriási családi üzleti birodalom állt mögötte.","shortLead":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz...","id":"201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ee81c-095f-451a-b6d4-3adfc4c75e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","timestamp":"2019. március. 17. 19:00","title":"Bármily meglepő, a rúzs- és a szájceruzabiznisz lenyomta a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6","c_author":"Dobos Emese","category":"elet","description":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított, ma már szinte csak egyetlen mester készíti a tavaly újragondolt szegedi papucsot.","shortLead":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított...","id":"20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caafbbb0-e31c-4014-820e-9171612f4039","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","timestamp":"2019. március. 16. 14:00","title":"Egyre többen hordanák, de ki fogja elkészíteni a szegedi papucsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

