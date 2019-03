Mit szólna egy édes hármashoz?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Diplomáciai feszültség.","shortLead":"Diplomáciai feszültség.","id":"20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c5c0f0-5bc7-4349-8e72-208ec4b87863","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","timestamp":"2019. március. 20. 17:39","title":"A jeruzsálemi magyar képviselet miatt a palesztinok hazahívták budapesti nagykövetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is, milyen processzor kerül a mobilba.","shortLead":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is...","id":"20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936ad57f-c793-436c-b148-c582cb58332e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 21. 13:33","title":"Lesz miből választani: ilyen színekben érkezik a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy robbantanak.","shortLead":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy...","id":"20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408fe98d-1d90-488b-b98d-1b868f23c5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","timestamp":"2019. március. 21. 10:33","title":"Merész manőver: robbantásra készülnek a japánok a száguldó aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság első elnöke, Nurszultan Nazarbajev tiszteletére.\r

","shortLead":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság...","id":"20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717a70f-829a-49d1-856e-5c9870d9a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","timestamp":"2019. március. 20. 15:44","title":"Már nem Asztanának hívják Kazahsztán fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a6e585-1268-43ff-bed0-69690017f542","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","timestamp":"2019. március. 21. 10:53","title":"Dal 40 ujjra - így még biztos nem hallotta a Bohém Rapszódiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt uszítást tartalmazó kommenteket nem szeretnénk látni, vagy a csúnya szavakra és a körmönfont célozgatásokra sem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt...","id":"20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84460e4c-9a87-4e8b-8f64-0ac9f3d263ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","timestamp":"2019. március. 20. 11:03","title":"Ki van éhezve a magyar internet erre a Chrome-bővítményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be csütörtökön Jacinda Ardern miniszterelnök, válaszul arra, hogy a múlt pénteki christchurchi terrortámadás elkövetője ilyen fegyverekkel gyilkolt meg ötven muszlim imádkozót két helyi mecsetben.","shortLead":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be...","id":"20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137d5a88-bf72-4641-ab03-170d7ce19f47","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","timestamp":"2019. március. 21. 05:57","title":"Betiltják a katonai jellegű fegyvereket Új-Zélandon a terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]