Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","shortLead":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","id":"20190320_google_birsag_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96116f18-ff6a-4240-884e-88d2c169cb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_google_birsag_europai_bizottsag","timestamp":"2019. március. 20. 12:48","title":"Újabb óriásbírságot szabott ki Brüsszel a Google-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel Japánban igen súlyos problémát jelent a népesség csökkenése és elöregedése, hosszú távon olyan robotokra lesz szükség, amik kiváltják az emberi munkaerőt.","shortLead":"Mivel Japánban igen súlyos problémát jelent a népesség csökkenése és elöregedése, hosszú távon olyan robotokra lesz...","id":"20190321_robot_hrp_5p_epitoipar_munkas_japan_aist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0bdcac-3d15-4165-ba1b-5854d29bcf2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_robot_hrp_5p_epitoipar_munkas_japan_aist","timestamp":"2019. március. 21. 15:33","title":"Videó: Ez a robot már képes arra, hogy helyettesítse az ember munkáját – és épp ez vele a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik modelljével parádézott kicsit a Belvárosban.","shortLead":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik...","id":"20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb45bb5-b47c-48d5-80b7-2887eb216dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","timestamp":"2019. március. 20. 18:24","title":"Most épp egy alig pár napos McLarenben tűnt fel Josh Cartu budapesti milliárdos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval biztonságosabb lehet az internetezés.","shortLead":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval...","id":"20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442985f7-baea-4d0b-a739-70b3aa842c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","timestamp":"2019. március. 20. 15:33","title":"Androidos? Használja ezt a böngészőt, és a letiltott oldalakat is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Még egy hetünk van, hogy leadjuk a dolgozatunkat, így inkább netezünk vagy elmegyünk vásárolgatni. Az utolsó pillanatig halogatunk, miközben csoporttársaink irigykedve figyelnek. Ismerős a példa? De vajon jó-e ez a stratégia? ","shortLead":"Még egy hetünk van, hogy leadjuk a dolgozatunkat, így inkább netezünk vagy elmegyünk vásárolgatni. Az utolsó pillanatig...","id":"20190321_Igy_szamoljunk_le_a_halogatassal_Most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d450b9b4-f35d-4cd5-b975-a007d0e87cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643f280d-0e9b-42d9-b723-e2258b30a13f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190321_Igy_szamoljunk_le_a_halogatassal_Most","timestamp":"2019. március. 21. 08:10","title":"Így számoljunk le a halogatással. Most!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b10dea6-972b-4bf0-abf8-30f9a047ea80","keywords":null,"link":"/sport/20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","timestamp":"2019. március. 20. 18:27","title":"Agresszív magyarokra számítanak a szlovákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]