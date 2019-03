Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","shortLead":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","id":"20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443780a2-66f1-4563-afbf-f10d60fcdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","timestamp":"2019. március. 22. 18:27","title":"Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban lehet ezt viccesebb formában is csinálni.","shortLead":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban...","id":"20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef3264c-b0f0-4ffe-b5c3-60860702e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 23. 17:03","title":"Vicces háttérképek készültek a Galaxy S10-ek \"csúfságaihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","shortLead":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","id":"20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8f5ff9-826d-4e94-b6bd-a63593a83e37","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","timestamp":"2019. március. 22. 07:01","title":"Weber: Nem tudom befolyásolni, hogy ki hogyan kommunikálja a döntésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban, a detonációkban négy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a tartományi kormányzó.

","shortLead":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban...","id":"20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbd2d2-b7e3-4afc-92f1-c9a8c2fe269b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","timestamp":"2019. március. 23. 10:53","title":"Négyen meghaltak Dél-Afganisztánban, amikor egy rendezvényen robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884143ab-6036-4578-a708-73497049a773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","shortLead":"A rókázó róka ehhez képest semmi.","id":"20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=884143ab-6036-4578-a708-73497049a773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81e932a-a952-4cd8-b1d4-11143d16a6b2","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Atment_a_zebran_egy_zebra_Nyitran","timestamp":"2019. március. 22. 14:30","title":"Átment a zebrán egy zebra Nyitrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","shortLead":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","id":"20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d212307-a16d-495f-8e71-bfe0c833aba1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","timestamp":"2019. március. 22. 10:35","title":"A lezárt lehajtó miatt sem kegyelmeznek, ha továbbmegyünk az autópályán, jön a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ (TEK) vizsgálja a terrorizmus miatt pénteken őrizetbe vett szíriai állampolgár európai tevékenységét és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ (TEK) vizsgálja a terrorizmus miatt pénteken őrizetbe vett szíriai állampolgár európai...","id":"20190323_A_TEK_raallt_a_ferihegyen_elfogott_szir_terrorista_ugyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98457877-27c6-4a8b-bb8e-76edb8fe34b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_TEK_raallt_a_ferihegyen_elfogott_szir_terrorista_ugyere","timestamp":"2019. március. 23. 14:59","title":"A TEK ráállt a ferihegyen elfogott szír terrorista ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","shortLead":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","id":"20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f0d3f-8919-4ce1-b29f-2d30e3ede2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","timestamp":"2019. március. 23. 08:48","title":"Ösztöke, katószeme, pemet, langalló…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]