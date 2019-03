Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.","shortLead":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min...","id":"20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9e51db-4e3e-4f90-acf2-59a2977d6dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","timestamp":"2019. március. 22. 13:03","title":"Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e3952-a35e-4c53-9d96-955f44851547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel kéttucatnyi, halálos áldozatot követelő eset mellett,a súlyos sérüléses balesetek számában is messze vezet Magyarország legveszélyesebb útja.","shortLead":"A közel kéttucatnyi, halálos áldozatot követelő eset mellett,a súlyos sérüléses balesetek számában is messze vezet...","id":"20190322_baleseti_statisztika_magyarorszag_kozutak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122e3952-a35e-4c53-9d96-955f44851547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cb95e6-947f-4736-bcc9-8c82333b0753","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_baleseti_statisztika_magyarorszag_kozutak","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Íme a 4-es út rettenetes statisztikái: 22 halálos és 55 súlyos baleset egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f8b838-7b9b-42cb-977e-75586c77a012","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A nagy állami építkezések drágulást okozhatnak, akárcsak a Magyarországon jellemző egyszereplős közbeszerzések – többek között erről beszélt a hvg.hu-nak Manfred Bergmann, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának Magyarországgal foglalkozó igazgatója. A szakember szerint azonban nem csak az állam, de a hazai cégek sem tesznek meg mindent azért, hogy hatékonyabban működjenek. ","shortLead":"A nagy állami építkezések drágulást okozhatnak, akárcsak a Magyarországon jellemző egyszereplős közbeszerzések – többek...","id":"20190322_manfred_bergmann_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f8b838-7b9b-42cb-977e-75586c77a012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe91f1b-d03e-4e2d-8ad9-8b27bcb30a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_manfred_bergmann_interju","timestamp":"2019. március. 22. 06:30","title":"Ha ennyire hasít a magyar gazdaság, miért szedik ízekre Brüsszelben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","id":"20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8a97e-fec3-4fdf-8a72-1d1911a85326","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","timestamp":"2019. március. 22. 08:21","title":"Hivatalos: itt a Porsche Cayenne Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]