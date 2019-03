Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még idén működni fog.","shortLead":"Még idén működni fog.","id":"20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cbc8d7-a79b-4660-a571-c2112736d9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:32","title":"Norvég cég épít lebegő, napelemes erőművet Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7069441-0539-4e6b-a347-b4305b999e04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagy meccs egyik csúnya jelenete volt, de a horvát játékos szép gesztust tett.\r

\r

","shortLead":"A nagy meccs egyik csúnya jelenete volt, de a horvát játékos szép gesztust tett.\r

\r

","id":"20190325_Elnezest_kert_a_horvat_Lovren_amiert_verzo_serulest_okozott_Nagy_Dominiknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7069441-0539-4e6b-a347-b4305b999e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4098c3ae-14e7-4bb3-9757-25c02e7cab79","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Elnezest_kert_a_horvat_Lovren_amiert_verzo_serulest_okozott_Nagy_Dominiknek","timestamp":"2019. március. 25. 11:11","title":"Elnézést kért a horvát Lovren, amiért vérző sérülést okozott Nagy Dominiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt az alábbi példa is mutatja.","shortLead":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt...","id":"20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31272d0-59d0-43dd-a5cb-085434c7f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","timestamp":"2019. március. 24. 14:03","title":"Önnek elvenné a kedvét a cigitől egy ilyen ijesztő játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét, a londoni Kensingtont.","shortLead":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét...","id":"20190324_ferrari_tributo_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fff5e6-020d-4533-a064-0d88dd9b7d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_ferrari_tributo_london","timestamp":"2019. március. 24. 08:25","title":"Először bukkant fel a legújabb Ferrari szupersportkocsi természetes élőhelyén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány egy Porsche esetében azért kevés lenne az üdvösséghez, de szerencsére a 911-es tető nélkül sem alakul át nyekergő, csavarodó karosszériájú, nyitott tetős sportkocsiutánzattá, amivel inkább csak páváskodni érdemes.","shortLead":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány...","id":"20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fd1688-b293-4b4f-ae95-aa05b7e04aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","timestamp":"2019. március. 24. 20:30","title":"12 másodperc, és nyár van – Porsche 911 kabrió menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes rögzítése ellen tiltakozó diák 1982-es öngyilkos merénylete volt. Az ország egy százaléka muszlim, dacára a merev bevándorlási szabályoknak az átlagnál kvalifikáltabb muszlimok nehezebben kapnak munkát. Elemzést írt a vérengzésről az NKE.","shortLead":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes...","id":"20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f086d039-bf4d-464d-9ead-14a8650a78f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","timestamp":"2019. március. 25. 12:39","title":"Globális keresztesháború és új-zélandi idegenggyűlölet - elemezték a vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86d6e8d-c37d-41ff-8c6d-f398a1379b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","timestamp":"2019. március. 25. 08:29","title":"Orbán meglepetést okozott: nem posztolt a magyar válogatott győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola felszerelésére fordítja.\r

\r

","shortLead":"Peter Tabichi félsivatagos környéken lévő állami iskolában tanít szegény gyerekeket. A díjat a szegényekre és az iskola...","id":"20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6436a-1628-4dab-81da-c29af2f51ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Arva_gyerekeket_tanito_kenyai_tanar_kapta_az_egymillio_dollaros_dijat","timestamp":"2019. március. 25. 05:19","title":"Árva gyerekeket tanító kenyai tanár kapta az egymillió dolláros díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]