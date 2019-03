Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","shortLead":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","id":"20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3b286-62c7-470d-a418-69ac32ce2cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"A Magyar Közút szerint teljesen rendben van ez a bakancsos kátyúzás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most egy pofonegyszerű módszert ajánl, amivel segíthetünk a méheknek.","shortLead":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok...","id":"20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e2e8f-4117-4ce0-8ef2-ff12740e88c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","timestamp":"2019. március. 26. 11:19","title":"Ilyen egyszerű: ön is tehet a méhek megmentéséért, fillérekbe kerül a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk arról ír, a rendőrség vendégmunkásokat elszállásoló vagy foglalkoztató emberek után kérdez a faluban, ahol egy zsákban találtak rá gyerekek az emberi maradványokra.\r

","shortLead":"A Blikk arról ír, a rendőrség vendégmunkásokat elszállásoló vagy foglalkoztató emberek után kérdez a faluban, ahol...","id":"20190325_Vendegmunkast_darabolhattak_fel_Jaszalsoszentgyorgyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a092137-1c91-4001-96ca-b938c652b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Vendegmunkast_darabolhattak_fel_Jaszalsoszentgyorgyon","timestamp":"2019. március. 25. 06:18","title":"Vendégmunkást darabolhattak fel Jászalsószentgyörgyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök azt követően, hogy az MNB hét év lazítás után óvatos szigorításba fogott, ezzel egy időben azonban egy kötvényvásárlási programot is elindít a hazai vállalati szektor erősítésére. Az alapkamatról az infláció függvényében dönthetnek.","shortLead":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök...","id":"20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a4ce4-34cd-42fe-ba7f-104e1d1b3737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","timestamp":"2019. március. 26. 16:05","title":"Itt az új monetáris irány: egyszerre ad és elvesz az MNB, a piac nem lelkesedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából, mielőtt lelépett az úttestre.","shortLead":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából...","id":"20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7590c36d-bec2-4f41-a45e-4d63d91088fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","timestamp":"2019. március. 25. 12:22","title":"Tudja, kik azok a smombie-k? Őket kéne valahogy megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát...","id":"20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddc7716-f201-4e74-8411-778d5411a2a7","keywords":null,"link":"/sport/20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","timestamp":"2019. március. 26. 13:59","title":"Horvát kapitány: Sterilek és ötlettelenek voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

","shortLead":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

","id":"20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c174a-b0c2-4314-b443-73f9ce2d28ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","timestamp":"2019. március. 25. 10:59","title":"Műszaki hiba volt Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]