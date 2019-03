Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","shortLead":"Galambos Lajos szerint a vádhatóság hibát vétett.","id":"20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20763f90-fb37-45bb-895e-d4bae19aa254","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Ujraindult_Lajcsi_bunteto_pere_aki_az_eljarasi_hibak_miatt_reklamalt","timestamp":"2019. március. 25. 13:59","title":"Újraindult Lajcsi büntetőpere, aki az eljárási hibák miatt reklamált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte a pénz zárolását.","shortLead":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte...","id":"20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd8d6e-9e2f-43c1-9fd6-58a305ac3c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","timestamp":"2019. március. 25. 21:14","title":"Két héten belül megkapja a lincselő kártérítését Szögi Lajos családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei P30 Pro párizsi bemutatójára időzítve közzétette a telefon értékelését a legismertebb tesztlabor, a DxOMark. Az eredmény magáért beszél – főhet a feje a konkurenciának.","shortLead":"A Huawei P30 Pro párizsi bemutatójára időzítve közzétette a telefon értékelését a legismertebb tesztlabor, a DxOMark...","id":"20190326_huawei_p30_kameraja_dxomark_pontszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48933e12-ee29-4e39-b7f4-f441a2fabb79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_p30_kameraja_dxomark_pontszam","timestamp":"2019. március. 26. 15:13","title":"Mától ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke az Index szerint. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. ","shortLead":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament...","id":"20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75fd149-d865-48bb-8f3b-1d2d89b71124","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","timestamp":"2019. március. 26. 12:12","title":"Székházbalhé után korlátozhatják a képviselők jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","shortLead":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","id":"20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befe39d6-ad2f-4fb1-9fec-e00dbe599084","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","timestamp":"2019. március. 26. 08:03","title":"Szeretné tudni, épp kitől kell rettegni Magyarországon? Ez az oldal azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós projektet bonyolító cég szerint viszont rövidesen a helyszínen is elkezdik a munkát.","shortLead":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós...","id":"20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9bd363-b564-45f8-8514-1e8ddc069fc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","timestamp":"2019. március. 25. 11:34","title":"Noszogatnák a 36 milliárd forintos földhő-erőmű építését Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még várni kellett. Most viszont kiderült a megjelenés pontos dátuma.","shortLead":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még...","id":"20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72902879-bf0b-42c6-8a69-ea8b39296b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","timestamp":"2019. március. 25. 19:03","title":"Megvan a dátum, mikor érkezik az 5G-s mobilnetes Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai, ott pedig senki nem kezdeményezett eljárást a fideszesek ellen. ","shortLead":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai...","id":"20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c651e-70c2-4443-852a-ba906c476aea","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","timestamp":"2019. március. 26. 20:07","title":"A fideszes EP-képviselők egyelőre maradnak a néppárti frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]