[{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","shortLead":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","id":"20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a630dc9-1979-4dfa-b509-c8051164a322","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","timestamp":"2019. március. 26. 15:40","title":"Brutális számokat hozott Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Bálna eladásáról, 11,2 milliárdért cserél gazdát az épület. ","shortLead":"Döntött a Fővárosi Közgyűlés a Bálna eladásáról, 11,2 milliárdért cserél gazdát az épület. ","id":"20190327_Megvan_a_dontes_eladjak_a_Balnat_az_allamnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca5d07-8e7e-4269-b0dd-e248d54f63b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcb0b10-d8cd-4305-8eb4-4455884856ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Megvan_a_dontes_eladjak_a_Balnat_az_allamnak","timestamp":"2019. március. 27. 11:25","title":"Megvan a döntés: eladják a Bálnát az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","shortLead":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","id":"20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b37046-4437-4ef1-abe1-de9830441409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 27. 06:10","title":"Elütöttek egy gyalogost az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első fokon Nagy Blanka, akit a kormányközeli lapok azzal próbáltak lejáratni, hogy több tárgyból is bukásra áll. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kimondta: Ómolnár Miklós lapjának is le kell hoznia a hazugságokat helyreigazító közleményt.","shortLead":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első...","id":"20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfb75a-575b-4391-9e9d-8a22f505efb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","timestamp":"2019. március. 26. 16:15","title":"Totális bukta: Nagy Blanka padlóra küldte a jegyeiről hazudó Ripostot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","shortLead":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","id":"20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ff0ba5-3958-4e04-94d3-541aa895a3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","timestamp":"2019. március. 27. 11:03","title":"5 millió forintot fizet a NASA 60 napnyi semmittevésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével próbáljunk gátat szabni a klímaváltozásnak, ennek azonban nagyon komoly következményei lennének. Most úgy tűnik, van olyan forgatókönyv, amivel jól járhatunk.","shortLead":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével...","id":"20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620aed4-d89b-475d-bb17-fd0aa12f4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"Most akkor tényleg el kellene takarnunk a Napot, hogy lassítsuk a globális felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]