[{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

\r

","shortLead":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek...","id":"20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e396c04-af36-4e8c-b0e6-55e3de2e0b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","timestamp":"2019. március. 27. 12:16","title":"Előzetesbe kerül, miután rálőtt egy kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost szerint ma egy szökött foglyot keresett a rendőrség, ezért leállt a villamosközlekedés a Nagykörúton. Valójában csak egy rendőrautó ütközött a villamossal. ","shortLead":"A Ripost szerint ma egy szökött foglyot keresett a rendőrség, ezért leállt a villamosközlekedés a Nagykörúton...","id":"20190326_Kitalalt_maganak_egy_fogolyszokest_a_Ripost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b6d53d-5f82-4ee0-99f8-0cb537e02a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Kitalalt_maganak_egy_fogolyszokest_a_Ripost","timestamp":"2019. március. 26. 20:53","title":"Kitalált magának egy fogolyszökést a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500 példány létezik a világon. ","shortLead":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500...","id":"20190326_mclaren_senna_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8b9b43-f42a-477e-9d32-e7d6340442be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_mclaren_senna_lego","timestamp":"2019. március. 26. 18:26","title":"Lenyűgöző ez a félmillió Lego-kockából épített McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d647c89-ef49-4a53-b8a8-0ec3d089a275","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kegyetlennek nevezte az Amnesty International (AI) emberi jogi szervezet szerdai közleményében az iszlám törvénykezésen alapuló brunei büntető törvénykönyv új kiegészítéseit, amelyek megkövezéssel szankcionálnák a homoszexuális kapcsolatot, és kézlevágással a lopást.","shortLead":"Kegyetlennek nevezte az Amnesty International (AI) emberi jogi szervezet szerdai közleményében az iszlám törvénykezésen...","id":"20190328_kovezes_homoszexualitas_hazassagtores_brunei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d647c89-ef49-4a53-b8a8-0ec3d089a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd78aa-69b3-4d72-8378-67b499970871","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_kovezes_homoszexualitas_hazassagtores_brunei","timestamp":"2019. március. 28. 10:42","title":"Halálra kövezéssel fogják büntetni a homoszexualitást és a házasságtörést Bruneiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","shortLead":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","id":"20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb2893a-4ab5-4676-846f-70256f612735","keywords":null,"link":"/sport/20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","timestamp":"2019. március. 27. 22:09","title":"A NOB is javasolja, hogy szerepeljen a breaktánc a 2024-es párizsi olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","shortLead":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","id":"20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd4ebe3-b9c6-4943-b59e-0ba40581c525","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","timestamp":"2019. március. 26. 17:22","title":"Hasít a Wizz Air-vezér borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis ez derül ki a lapunk birtokába jutott előterjesztésből, amiről a Fővárosi Közgyűlés – a jelölt kérésére – zárt ülésen fog szavazni várhatóan szerdán.","shortLead":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis...","id":"20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e7e975-17fb-4d20-bbee-d564848508ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","timestamp":"2019. március. 26. 18:53","title":"Leváltják a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","shortLead":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","id":"20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a073e3-4fba-4138-a0f1-e6917177ccef","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","timestamp":"2019. március. 28. 15:29","title":"Psota Irén emléktáblát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]