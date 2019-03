Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","shortLead":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","id":"20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38bd268-7b0d-412e-82c3-f7aea616f7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","timestamp":"2019. március. 27. 17:03","title":"Firefoxot használ a gépén? Végre a mobiljára is kijött a jelszókezelő, ami egyszerűbbé teszi az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f931f8-6373-4124-ae20-08348eab7313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi pletykákkal ellentétben életben marad a Smart márka, de nagyon más lesz, mint eddig volt.","shortLead":"A korábbi pletykákkal ellentétben életben marad a Smart márka, de nagyon más lesz, mint eddig volt.","id":"20190328_a_volvo_kinai_tulajdonosaval_szovetkezik_a_daimler_kinabol_jon_az_uj_smart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f931f8-6373-4124-ae20-08348eab7313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6bc76e-8eda-4315-9c5e-55e763ef6e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_a_volvo_kinai_tulajdonosaval_szovetkezik_a_daimler_kinabol_jon_az_uj_smart","timestamp":"2019. március. 28. 09:35","title":"A Volvo kínai tulajdonosával szövetkezik a Daimler, Kínából jön a kizárólag elektromos új Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis ez derül ki a lapunk birtokába jutott előterjesztésből, amiről a Fővárosi Közgyűlés – a jelölt kérésére – zárt ülésen fog szavazni várhatóan szerdán.","shortLead":"Népessy Noémit javasolja a Tarlós István főpolgármester a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának. Legalábbis...","id":"20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c306e41-cb75-452b-bcb5-8fbebfdbf237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e7e975-17fb-4d20-bbee-d564848508ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Uj_vezeto_a_Budapesti_Torteneti_Muzeum_elen","timestamp":"2019. március. 26. 18:53","title":"Leváltják a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai vitafórumot. Most jelent meg az erről és a félszabad politizálás egykori világáról szóló könyve.","shortLead":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai...","id":"20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfffc9-6595-4364-b1f2-6929e72cc640","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","timestamp":"2019. március. 26. 20:00","title":"Amikor Aczél György teljesen megetette a társaságot a Közgázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","shortLead":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","id":"20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb350e-0bb6-415f-8dbd-7faa226d1732","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","timestamp":"2019. március. 27. 12:59","title":"130 oldalas magyarázatot küld a kormány a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]