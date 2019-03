Közzétette a Rammstein teljes videoklipjét, amelynek néhány előzetes kockája komoly botrányt kavart Németországban. Ebben az együttes tagjai lágerfoglyokként láthatók akasztás előtt, és ez okozta a felháborodást, merthogy ezzel nem lehet viccelni. Csakhogy tényleg nem vicceltek.

A teljes anyagból már látható, hogy gyakorlatilag az egész német történelmet beledolgozták a klipbe, a germán/gót harcosoktól a középkoron, a V-2 rakétán és az NDK-n át a modern időkig. A szöveg pedig arról szól, hogy elég bonyolult dolog egy állam és a történelme, így egyszerre szereti és irtózik tőle az ember - nem valami bonyolult gondolat, bár Schmidt Máriának leolvasztaná az aznap ügyeletes agysejtjét. A baj pont az lett volna, ha kihagyják a tablóból a holokausztot.

A klip miatt felhorgadó zsidó szervezetek azért emeltek szót, hogy az együttes "trivializálja a holokausztot" azzal, hogy zsidónak öltöznek – elég nehéz lesz folytatni a mondatot, miután beöltöztek vizigótnak, néphadseregnek és dokkmunkásnak is; igaz, hogy a vizigótozást sosem mérték egyenlő mércével. A vád amúgy már eleve különös volt, mert ennyi erővel a Schindler listáját is kiátkozhatták volna, hiszen ott is színészek öltöztek be fogolynak.

A Rammstein mellesleg korábban konkrétan már szólt, hogy nem mindenki náci, aki németül agresszív zenére üvöltözik, sőt ha már politika, akkor ők meglehetősen balosok. Mindenesetre ezzel a poénnal és a háborgó szervezetekkel karöltve hozzájárulhatnak a különféle előítéletek aláaknázásához, szóval végül is megint a háborgók jártak jól. Nem kell megbánniuk, hogy segítettek a hírverésben.