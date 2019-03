Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993b618-8314-4d0f-ba71-9d79989ce48e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","timestamp":"2019. március. 29. 08:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Fazekas István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","shortLead":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","id":"20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306a7b7-fffd-4f5a-adeb-2678ac553fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","timestamp":"2019. március. 29. 15:14","title":"A magyar kormánynak még nincs véleménye az óraátállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül az egyik igen erősnek és gyorsnak ígérkezik.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül...","id":"20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba25978-97a2-4248-b9d1-d7e335133c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","timestamp":"2019. március. 29. 11:21","title":"Elképesztő új autókkal támadnak az oroszok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","shortLead":"A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. ","id":"20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a41780-b5e3-46e4-8e85-8791cb2e7a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Bizottsag_vizsgalja_majd_a_migracio_hatasait_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 27. 21:20","title":"Bizottság vizsgálja a migráció hatásait Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különben büntet az önkormányzat.","shortLead":"Különben büntet az önkormányzat.","id":"20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899c5656-8888-465f-9e7a-28711c9a0111","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","timestamp":"2019. március. 29. 14:47","title":"Gyöngyösön nem lehet akármikor húst füstölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés következtében.","shortLead":"Kanadai kutatók modelljei azt sugallják, hogy megnőhet az ételmérgezéses esetek száma a globális felmelegedés...","id":"20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acf246e-e052-485e-bfb9-bca1be4f2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8883695-c5f4-4a44-b849-218165e1d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_etelmergezesek_szamanak_novekedese_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 28. 09:03","title":"Szó szerint megmérgezhet embereket a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 5 százalékos béremelési ajánlat nem volt elég, most ennél többet ígér a tömegközlekedési cég.","shortLead":"Az 5 százalékos béremelési ajánlat nem volt elég, most ennél többet ígér a tömegközlekedési cég.","id":"20190328_Beremelesi_ajanlatot_kapott_a_szakszervezet_a_BKVtol_felfuggeszti_a_sztrajk_elokesziteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b26233-e99a-4587-873c-abce14a64c49","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Beremelesi_ajanlatot_kapott_a_szakszervezet_a_BKVtol_felfuggeszti_a_sztrajk_elokesziteset","timestamp":"2019. március. 28. 18:07","title":"Béremelési ajánlatot kapott a szakszervezet a BKV-tól, felfüggeszti a sztrájk előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is vonatkozik. ","shortLead":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is...","id":"20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d248a7da-98eb-4e9e-bee8-65927cce7f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","timestamp":"2019. március. 28. 08:21","title":"Jóváhagyták: 2030-ig sokkal tisztább működésűvé kell válniuk az autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]