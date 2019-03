Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","shortLead":"A kerület a beruházókkal szokta megíratni a módosított építési szabályzatokat. ","id":"20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d17abaf-b4f6-4e6a-a2cb-ab07caf2984a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41755e28-5f55-416b-b054-d4c6f2f48633","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Ugy_epul_munkasszallo_Ferencvarosban_hogy_nem_is_lehetne","timestamp":"2019. március. 29. 16:26","title":"Ott épül munkásszálló Ferencvárosban, ahol ez egyébként tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","shortLead":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","id":"20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f59b724-af4e-4f5c-8df9-84766e44cdbf","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","timestamp":"2019. március. 29. 10:00","title":"Endometriózis: 200 ezer magyar nő érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró magas építése ellenére is igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d17a10-e1e9-49ca-97d2-bf630de99889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itthon_129_millio_forinttol_indul_a_300_loeros_apro_audi_sq2","timestamp":"2019. március. 29. 16:11","title":"Itthon 12,9 millió forinttól indul a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban hivatalos formát nyert az internet legújabb biztonsági szabványa, a WebAuthn, ami a \"jelszavak\" új korát hozhatja el.","shortLead":"A napokban hivatalos formát nyert az internet legújabb biztonsági szabványa, a WebAuthn, ami a \"jelszavak\" új korát...","id":"20190329_jelszo_biometrikus_azonositas_webauthn_hitelesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae871c22-e0c1-4aed-9ce9-5cd4ed95d906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_jelszo_biometrikus_azonositas_webauthn_hitelesites","timestamp":"2019. március. 29. 17:03","title":"A jelszavak után ez lehet az új divat az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik a TAKARÉK Index elemzői. Legalábbis átlagban, mert korántsem mindegy, hol próbálunk venni, illetve eladni családi házat, lakást.","shortLead":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik...","id":"takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0994e936-6a05-4efa-8002-54c6f9219e8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Kíváncsi, miért lehetnek még drágábbak az ingatlanok? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]