Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem biztatóak. A megoldás a hatalmas károkat elszenvedő mezőgazdaságnak az öntözés lenne, ezt azonban évek óta nehezíti a bürokrácia. Pénz, politikai akarat lenne, de a magyar földtulajdoni viszonyok és egyéb jellemzők sem segítik a helyzet megoldását. ","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem...","id":"20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a39927-b304-4df9-b92b-93bef438e64b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","timestamp":"2019. március. 29. 18:30","title":"Lassan kezdjünk el víztározókat építeni – vagy tanuljunk jó esőtáncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben a kategóriában tesztelték a legújabb nyárigumikat.","shortLead":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben...","id":"20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8828a2-b8c1-47ed-90b3-eaa6b98d413c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","timestamp":"2019. március. 29. 13:21","title":"Itt a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője.","shortLead":"Feljelentette Pócs János fideszes képviselőt közösség elleni erőszak és személyi szabadság megsértése miatt Csányi...","id":"20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed22b67-70aa-4af3-a66c-8daec5f9d64a","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Feljelentette_egy_jobbikos_Pocs_Janost_a_kazanos_video_miatt","timestamp":"2019. március. 28. 12:24","title":"Feljelentette egy jobbikos Pócs Jánost a kazános videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években 100 és 150 millió forint közötti adóbevételt hozott a költségvetésnek, miközben a netes tartalom után senki sem fizetett adót.","shortLead":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években...","id":"20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb3cc9-9150-44a5-8eb1-d184eef05889","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","timestamp":"2019. március. 28. 13:11","title":"Tudta, hogy Magyarországon megadóztatták a pornót? Egészen mostanáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os hivatalba lépése óta.","shortLead":"Maria Ressa szerint a pénteki a hetedik letartóztatási parancs, amit ellene adtak ki a Fülöp-szigeteki elnök 2016-os...","id":"20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d494e-ad33-404f-baba-c8cd38636b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Ismet_letartoztattak_a_Dutertevel_szemben_kritikus_hirportal_vezetojet","timestamp":"2019. március. 29. 05:50","title":"Ismét letartóztatták a Dutertével szemben kritikus hírportál vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön. Egy külföldi kapott politikai hátszelet, miközben a kihívás nagyon is piaci.","shortLead":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön...","id":"20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c220dce9-9218-45a3-a0e1-570b25b513fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","timestamp":"2019. március. 28. 12:51","title":"Még a Fideszt is meglepte a bezenyei óriásberuházás terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","shortLead":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","id":"20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eafde4-bca7-4e27-9659-db61354ccf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 29. 11:54","title":"Itt az új becslés: mandátumot szerezhet a Momentum az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]