Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a bírósághoz fordul, szerinte csak lejáratókampányról van szó. ","shortLead":"A politikus a bírósághoz fordul, szerinte csak lejáratókampányról van szó. ","id":"20190329_A_volt_Szeviepvezer_szerint_a_ceg_fizette_Ujhelyi_hazanak_felujitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d57f2-f01e-43de-93f9-f8b172ceb49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_A_volt_Szeviepvezer_szerint_a_ceg_fizette_Ujhelyi_hazanak_felujitasat","timestamp":"2019. március. 29. 20:54","title":"A volt Szeviép-vezér szerint a cég fizette Ujhelyi házának felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472e6a2-f9ff-46bb-a689-d6c2528d624e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csúszás van, módosítottak a beruházás előkészítésének határidején. Csak erre a fázisra 274 millió forintot ad a kormány. ","shortLead":"Csúszás van, módosítottak a beruházás előkészítésének határidején. Csak erre a fázisra 274 millió forintot ad...","id":"20190328_nyiregyhaza_auto_motorsport_arena_beruhazas_csuszas_szabo_tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7472e6a2-f9ff-46bb-a689-d6c2528d624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1499fdcb-7749-45b6-84ec-d81b334c7b5c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_nyiregyhaza_auto_motorsport_arena_beruhazas_csuszas_szabo_tunde","timestamp":"2019. március. 28. 13:47","title":"Később készül el a nyíregyházi motorsport-aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327498d-6602-4c99-9845-13eb6f6ddb40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar néhány nagyágyúja a jelek szerint megvétózhatja az Aurus európai térhódítását, amin csak egy névváltoztatás segíthet.","shortLead":"Az autóipar néhány nagyágyúja a jelek szerint megvétózhatja az Aurus európai térhódítását, amin csak egy névváltoztatás...","id":"20190329_magyar_marka_tehet_keresztbe_putyin_orosz_luxusautojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327498d-6602-4c99-9845-13eb6f6ddb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd777a28-9a21-4e1f-8ae0-f76ad07f39c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_magyar_marka_tehet_keresztbe_putyin_orosz_luxusautojanak","timestamp":"2019. március. 29. 06:41","title":"Magyar márka tehet keresztbe Putyin orosz luxusautójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Közös gondolkodási alap a kereszténység a két ország között – mondta Orbán Viktor, ha már elment a Zöld-foki Köztársaságra.","shortLead":"Közös gondolkodási alap a kereszténység a két ország között – mondta Orbán Viktor, ha már elment a Zöld-foki...","id":"20190328_Orban_Europaban_be_van_tiltva_hogy_egy_orszag_keresztenynek_vallja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936bb5c9-45b7-476f-847c-94a925a33686","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Orban_Europaban_be_van_tiltva_hogy_egy_orszag_keresztenynek_vallja_magat","timestamp":"2019. március. 28. 16:04","title":"Orbán: Európában be van tiltva, hogy egy ország kereszténynek vallja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad végére nem sok esélye marad az emberiségnek.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad...","id":"20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6844e48-f557-4bcc-be54-a048b1e38b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. március. 29. 09:33","title":"Egyre súlyosabbak a klímaváltozás hatásai, és a java még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német banda félperces reklámjában a zenekar tagjai olyan rabruhát viselnek, mint a második világháborús koncentrációs táborok foglyai, nyakukra pedig kötelet kötöttek. ","shortLead":"A német banda félperces reklámjában a zenekar tagjai olyan rabruhát viselnek, mint a második világháborús koncentrációs...","id":"20190328_Botranyt_kavart_a_Rammstein_holokausztra_utalo_klipje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62310f5f-b2a1-4c04-b0f4-efc26aa519bf","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Botranyt_kavart_a_Rammstein_holokausztra_utalo_klipje","timestamp":"2019. március. 28. 19:20","title":"Botrányt kavart a Rammstein holokausztra utaló klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]