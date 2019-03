Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait az északnyugat-kínai Kanszu tartományban fedezték fel a kutatók. A csapatnak a világon elsőként sikerült ilyen leletre bukkanniuk.","shortLead":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait...","id":"20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a45492-50e0-45aa-8c6e-f5d9c4e32841","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","timestamp":"2019. március. 26. 19:03","title":"110 millió éves madár maradványaira bukkantak Kínában, de van nagyobb meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik a TAKARÉK Index elemzői. Legalábbis átlagban, mert korántsem mindegy, hol próbálunk venni, illetve eladni családi házat, lakást.","shortLead":"A tavalyi tíz százaléknál kisebb mértékben, de az idén még mindig feljebb mehetnek a hazai ingatlanárak – vélik...","id":"takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2733136-c7c5-408f-88b8-ee89dffd35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0994e936-6a05-4efa-8002-54c6f9219e8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190328_takarek_ingatlanpiac_prognozis","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Kíváncsi, miért lehetnek még drágábbak az ingatlanok? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel őket erre – így lehetne összefoglalni azt, amit Rédai Dorottya, a CEU szakértője mondott a hvg.hu-nak. Tapasztalatuk szerint a homofób erőszakkal szemben határozott volt a fellépés, de ha fiúk bántottak lányokat, már megjelent az áldozathibáztatás is. A \"NEM – iskolai Nemi Esélyegyenlőségi Mutató\" névre hallgató projektjük célja az, hogy a tanulókat és a pedagógusokat is segítsék a nemi előítéletek felismerésében.","shortLead":"Nem foglalkoznak eleget az intézményvezetők és a tanárok sem a nemi alapú iskolai erőszakkal, és nem is készítik fel...","id":"20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db81c91a-aa01-4bfd-80b2-426374864cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b31a4-8818-47a7-b225-b95ceade8398","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_A_fiuk_mar_csak_ilyenek_lathatatlan_marad_az_iskolakban_a_nemi_alapu_diszkrimnacio","timestamp":"2019. március. 27. 17:30","title":"\"A fiúk már csak ilyenek\": láthatatlan marad az iskolákban a nemi alapú diszkrimináció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421316d4-a7b2-48e3-8a14-b33342480a6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megtetszett egy nyitva hagyott autó két fiatalnak, kicsit rodeóztak vele, ami elég rosszul végződött. ","shortLead":"Megtetszett egy nyitva hagyott autó két fiatalnak, kicsit rodeóztak vele, ami elég rosszul végződött. ","id":"20190327_csongrad_megye_lordjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421316d4-a7b2-48e3-8a14-b33342480a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e2360-2e0c-4b08-b613-30df1c064985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_csongrad_megye_lordjai","timestamp":"2019. március. 27. 15:16","title":"Csongrád megye lordjait játszották a srácok, de nem lett jó vége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","shortLead":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","id":"20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d64c3f-5887-4e41-adcd-1a6f7e0c53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","timestamp":"2019. március. 27. 10:03","title":"A szomszédban a T-Mobile már bekapcsolt 25 darab 5G-s adótornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni. A második legnépszerűbb vágyott utazási célpont szintén egy európai ország, a harmadik helyen viszont Ausztrália áll. ","shortLead":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni...","id":"20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d930a-e28c-42b1-910e-6210d079f402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","timestamp":"2019. március. 28. 10:53","title":"Az emberek inkább vágynak ebbe az európai országba, mint a trópusi, fehér homokos tengerpartokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan tesznek eleget a kötelezettségüknek. ","shortLead":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan...","id":"20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c6aa0-3966-4363-b5d4-d30788ff21c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","timestamp":"2019. március. 28. 13:59","title":"Az uniós főtanácsnok szerint fel kell gyorsítani a jogsértő tagállamok elleni eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]