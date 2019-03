Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet az Északi-sarkvidéken.","shortLead":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is...","id":"20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980bf0e5-9ced-47cc-9e9d-9282788fb337","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. március. 29. 13:03","title":"Megállíthatatlanul emelkedik a hőmérséklet az Északi-sarkon, és úgy tűnik, nincs rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","shortLead":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","id":"20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6b5e9-bddf-4da3-9c0d-4c9a83432947","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","timestamp":"2019. március. 28. 12:19","title":"Egy génmutációnak köszönhetően egyáltalán nem érez fájdalmat egy skót nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","shortLead":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","id":"20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb0be1-0c55-400c-aa93-1217c667700b","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","timestamp":"2019. március. 29. 18:41","title":"“Hamis” Botticelli-képről derült ki, hogy értékesebb, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","id":"20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47e4f00-54f0-48c6-ba7d-d22431fbb746","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","timestamp":"2019. március. 28. 09:12","title":"Miért raknak hatalmas víztartályba egy kigyulladt elektromos autót? – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50 százalékpontos kiemelkedő növekedéséről számol be a Dell EMC friss, harmadik Global Data Protection Indexe. A kutatás 18 országból, 11 iparágban a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató állami és magánszervezetek 2200 informatikai döntéshozójának bevonásával készült, így átfogó képet adhat az adatvédelem állapotáról és az adatvédelmi stratégiák kidolgozottságáról.","shortLead":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50...","id":"20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf674d-9791-4bc4-aa84-5b021e2669b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","timestamp":"2019. március. 28. 10:03","title":"150 millióba is kerülhet egy rendszerleállás, de a legrosszabb az, ami utána következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","shortLead":"Tim Cahill szerződése lejárt az indiai Jamshedpurnál, majd közölte, hogy már túl öreg a futballhoz.","id":"20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305e5c39-fc4b-494e-aee8-29ab427fd335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a184793-67fc-4ebb-a401-289a511517dc","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_visszavonulasat_az_ausztral_golrekorder","timestamp":"2019. március. 28. 21:35","title":"Bejelentette visszavonulását az ausztrál gólrekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol klub véglegesítette pozíciójában Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőt; az együttes korábbi legendás játékosa hároméves szerződést kötött.","shortLead":"Az angol klub véglegesítette pozíciójában Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőt; az együttes korábbi legendás játékosa...","id":"20190328_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_menedzser_vezetoedzo_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c247643-ec18-40a1-9e36-6c33edf57c70","keywords":null,"link":"/sport/20190328_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_menedzser_vezetoedzo_kinevezes","timestamp":"2019. március. 28. 11:01","title":"Solskjaer sorsa eldőlt a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]