[{"available":true,"c_guid":"cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","shortLead":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","id":"20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ef4ead-1667-4656-bf6a-924967b2a531","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Kilőhet a viharsarki zsákfalu sajtüzeme, amit közmunkások indítottak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","shortLead":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","id":"20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67088e7c-724a-41ad-a219-f7968cbb7f5d","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","timestamp":"2019. március. 29. 10:52","title":"Érzékeny búcsú az Echo Tv-től – Mészáros Lőrinc felesége elköszönt a munkatársaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","shortLead":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","id":"20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293eb99-bed8-4e28-a189-c4dbcde18eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2019. március. 29. 21:53","title":"Trump a jövő héten lezárná a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","shortLead":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","id":"20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f59b724-af4e-4f5c-8df9-84766e44cdbf","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","timestamp":"2019. március. 29. 10:00","title":"Endometriózis: 200 ezer magyar nő érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár mind a 16 vádpontot ejtették kedden a chicagói bíróságon Jussie Smollett esetében, Chicago városa a nyomozás költségei miatt mégis 130 ezer dolláros (37 millió forintos) kártérítést követel a színésztől. ","shortLead":"Bár mind a 16 vádpontot ejtették kedden a chicagói bíróságon Jussie Smollett esetében, Chicago városa a nyomozás...","id":"20190329_Jussie_Smollett_rendorseg_nyomozas_Chicago_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15944b37-e425-4bc3-bf16-12f4577ffee4","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Jussie_Smollett_rendorseg_nyomozas_Chicago_karterites","timestamp":"2019. március. 29. 19:10","title":"A nyomozás költségeinek megtérítését követelik a színésztől, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","shortLead":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","id":"20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e921dbb-4ca5-45ad-ae38-105396fd009e","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","timestamp":"2019. március. 30. 16:57","title":"Megszűnik a köztévé retrocsatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet illetéktelen kezekbe - és nemcsak a tesztek megrendelőié, hanem felmenőiké és leszármazottaik is. Péterfalvi Attila összességében inkább kerülendőnek tartja az egyre olcsóbb ajánlatokkal bombázó, zömmel tengerentúli cégeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a tesztekhez küldött mintákkal érzékeny személyes adatok sokasága kerülhet...","id":"20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a37fa4-c15c-44dd-a050-dea77596414e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Ova_int_az_etnikai_szarmazast_vizsgalo_DNStesztektol_a_NAIH_elnoke","timestamp":"2019. március. 29. 12:10","title":"Megnézetné DNS-teszttel, honnan származnak a felmenői? A NAIH nem tenné az ön helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f998a39-6b0b-4fb8-b3c2-92a287ab5270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha kicsit túlárazták volna. ","shortLead":"Mintha kicsit túlárazták volna. ","id":"20190329_Abonyi_kezilabdacsarnok_felujitas_kivitelezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f998a39-6b0b-4fb8-b3c2-92a287ab5270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac36247-bfa4-4815-bc3e-5cdd6d1707ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Abonyi_kezilabdacsarnok_felujitas_kivitelezo","timestamp":"2019. március. 29. 20:19","title":"38 millió helyett 85 millióért újították fel az abonyi kézilabdacsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]