[{"available":true,"c_guid":"90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","shortLead":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","id":"20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4665a9-1def-4546-9e1c-bc7266d748fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","timestamp":"2019. április. 01. 09:10","title":"Magyarországon is van már Alipay-fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","shortLead":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","id":"20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df13f494-cb9e-42e5-b7ad-423d76e184a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Nicsak, kikre bukkantunk a VIII. kerületben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","shortLead":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","id":"20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91b5fb-9f7d-41bd-b517-d9285d832568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","timestamp":"2019. április. 02. 18:33","title":"Árulkodó kép került elő: tényleg ilyen lesz a Lenovo hajlítható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

","shortLead":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

","id":"20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4218f-fdf2-4fbe-b3a1-93b2a8fe8f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","timestamp":"2019. április. 02. 14:22","title":"Gajdics Ottó együtt tud élni a melegekkel, mint a száraz kutyapiszokkal az árokparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","shortLead":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","id":"20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2165bd4b-2953-4b9f-bab1-3c5d2a3e9506","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:03","title":"Ma szavaznak csak a parlamentben a családvédelmi akciótervről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a tisztelet.","shortLead":"Ez ám a tisztelet.","id":"20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc90a9a-b81b-405a-8ac6-f80a7ffbf575","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Pablo_Escobar_kepet_ragasztottak_a_csempeszek_a_heroinra","timestamp":"2019. április. 02. 12:46","title":"Pablo Escobar képét ragasztották a csempészek a heroinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny volt a párt honlapja, az ott található, személyes adatokkal teli adatbázist egy támadó pedig nyilvánosságra hozta. Nevek és e-mail-címek kerültek ki. ","shortLead":"Sérülékeny volt a párt honlapja, az ott található, személyes adatokkal teli adatbázist egy támadó pedig nyilvánosságra...","id":"20190402_adatvedelmi_hatosag_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc_honlap_szemelyes_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49080243-9eda-45ab-9513-9bd3a12c4321","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_adatvedelmi_hatosag_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc_honlap_szemelyes_adat","timestamp":"2019. április. 02. 08:33","title":"11 milliós bírságot kaptak Gyurcsányék az adatvédelmi hatóságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis óvatlanul felkínáltak sirályeledelnek néhány kisteknőst.","shortLead":"Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis...","id":"20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3638d4d0-fc47-4d1e-9fd1-6bccb97b3ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b6273c-e417-465f-9a58-1f232fee84f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_bbc_blue_planet_teknosfioka_siraly","timestamp":"2019. április. 01. 18:33","title":"Élő adásban ragadta el egy sirály a védett teknősfiókát, kiakadtak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]