[{"available":true,"c_guid":"1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A diszkó gazdáját három fiatal halála után ítélték el.","shortLead":"A diszkó gazdáját három fiatal halála után ítélték el.","id":"20190404_WestBalkan_Strasbourg_elutasitotta_a_tulajdonos_beadvanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abb9fb-e275-4beb-990d-9700fd9fa7b5","keywords":null,"link":"/elet/20190404_WestBalkan_Strasbourg_elutasitotta_a_tulajdonos_beadvanyat","timestamp":"2019. április. 04. 12:28","title":"West-Balkán: Strasbourg elutasította a tulajdonos beadványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1990-ben még három évet bírtak ki együtt a házas felek, mielőtt elváltak, napjainkra már hatot, olvasható a HVG legfrissebb számának válási adatokat boncolgató cikkében.","shortLead":"1990-ben még három évet bírtak ki együtt a házas felek, mielőtt elváltak, napjainkra már hatot, olvasható a HVG...","id":"20190404_Valasok_a_hazassagparti_kormany_legjobb_baratja_a_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f87f-c4a2-4255-a650-0697e752cab2","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Valasok_a_hazassagparti_kormany_legjobb_baratja_a_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. április. 04. 12:24","title":"Válások: a házasságpárti kormány legjobb barátja a gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","shortLead":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","id":"20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b5243-8e17-49f6-9bfa-2052f23851f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 03. 12:47","title":"Fekete-Győr: Amikor lopják az EU-s pénzt, akkor bezzeg félrenéz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is bábáskodik. ","shortLead":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is...","id":"20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b5e62-4ece-4c53-ac99-ffb3ffd61cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","timestamp":"2019. április. 03. 13:49","title":"Orbán Ráhel szabja újra a magyar divatipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","shortLead":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","id":"20190403_lamborghini_benzin_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ddbcc8-af1d-42ab-9ba7-ae4906388384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lamborghini_benzin_autos_video","timestamp":"2019. április. 03. 09:58","title":"Videó: kifogyott a benzin a Lamborghiniből, úgy kellett arrébb tolni a kereszteződésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","shortLead":"A szabadalmi tervek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott videón a Lenovo leendő készüléke szerepel.","id":"20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1818f380-7e08-4129-8049-baf9c3fb41f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91b5fb-9f7d-41bd-b517-d9285d832568","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_lenovo_okostelefon_hajlithato_okostelefon_android","timestamp":"2019. április. 02. 18:33","title":"Árulkodó kép került elő: tényleg ilyen lesz a Lenovo hajlítható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]