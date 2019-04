Az új-zélandi kormányfő pont ezt tette egy boltban, ahol az előtte álló nő otthon hagyta a pénztárcáját, és még két gyerek is sírt mellette.

Jacinda Ardern már az új-zélandi terrortámadások után feltűnést keltett azzal, hogy a gyűlölet helyett az empátiát helyezte előtérbe, és elismerést váltott ki azzal is, hogy nem volt hajlandó kimondani az ötven halálos áldozatot szedő terrorista nevét.

Most egy újabb, szokatlan megnyilvánulása került be a hírekbe. A Twitteren egy nő számolt be arról, hogy a barátnőjét hogyan segítette ki a miniszterelnök egy meglehetősen stresszes bevásárlás alkalmával. A barátnő, aki két síró gyerekkel állt sorban, a kasszánál vette észre, hogy nincs nála a pénztárcája. Szerencséjére épp a miniszterelnök állt mögötte a sorban, és kifizette a bevásárlását.

A történetet Jacinda Ardern is megerősítette. Amikor újságírók arról kérdezték, miért fizetett más helyett, ő annyit mondott, azért, mert ez a más anya volt.

A nő megpróbálta elmagyarázni a gyerekeinek, hogy ki Jacinda Ardern, de őket jobban lefoglalta az, hogy otthon hagyta a pénztárcáját.