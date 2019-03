Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adedb313-15f3-4bf7-926f-ca62509142aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A normál változat genfi premierje után már promózzák a sportosabb formájú változatot is.","shortLead":"A normál változat genfi premierje után már promózzák a sportosabb formájú változatot is.","id":"20190318_mercedes_glc_coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adedb313-15f3-4bf7-926f-ca62509142aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86ad3d-18aa-43bb-a15c-66ade81aef01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2019. március. 18. 17:25","title":"Megmutatták picit az új Mercedes GLC Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","shortLead":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","id":"20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeda7bc-8af7-4a09-aa66-a136c13c8561","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","timestamp":"2019. március. 17. 21:38","title":"Tűz Mezőfalván: ég a dobozgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","id":"20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd5268-9e20-44ce-a790-81596d4e1910","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","timestamp":"2019. március. 18. 12:59","title":"Több ezer választópolgár tűnt el Csepelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet a cselekmény. A támadásnak három halálos áldozata van. A rendőrség nagy erőkkel keres egy török születésű férfit. Cikkünk frissül.","shortLead":"Egy fegyveres egy villamoson nyitott tüzet az emberekre, majd elmenekült. A rendőrség közölte, terrortámadás is lehet...","id":"20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=390d1148-812f-4141-a810-3beeeaa400a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975a8a20-06d0-49ce-b192-7bb3d9954d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Lovoldozes_Utrechtben_a_rendorseg_nagy_erokkel_keresi_az_elkovetot","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Lövöldözés egy utrechti villamoson: három ember meghalt, az elkövető szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","shortLead":"Először szólalt meg a Facebook azóta, hogy múlt hét pénteken 49 embert öltek meg a támadók az új-zélandi Christcurchben.","id":"20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbe8c9-a961-4f23-99ca-6550e9f83ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_facebook_uj_zeland_tomeggyilkossag_terrortamadas_elo_facebook_video","timestamp":"2019. március. 18. 09:33","title":"Tömeggyilkosság Új-Zélandon: 1,5 millió videót törölt a Facebook, 1,2 milliót a feltöltés pillanatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","shortLead":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","id":"20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca782e8d-5f00-4c0a-881b-4f6dbd584b8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","timestamp":"2019. március. 18. 11:21","title":"Amerikai válasz az 5-ös BMW-re és az E-osztályos Mercire, itt a legújabb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f396912-428e-4bfb-9226-c1481be237fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú nem állt kapcsolatban a támadókkal, de az erőszakot ösztönző üzeneteket osztott meg. ","shortLead":"A fiú nem állt kapcsolatban a támadókkal, de az erőszakot ösztönző üzeneteket osztott meg. ","id":"20190318_Ujzelandi_meszarlas_18_eves_fiut_allitanak_birosag_ele_az_elo_kozvetites_megosztasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f396912-428e-4bfb-9226-c1481be237fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b43d8-ea28-448b-9678-4becf25d2e25","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Ujzelandi_meszarlas_18_eves_fiut_allitanak_birosag_ele_az_elo_kozvetites_megosztasaert","timestamp":"2019. március. 18. 10:00","title":"Új-zélandi mészárlás: 18 éves fiút állítanak bíróság elé az élő közvetítés megosztásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]