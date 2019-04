Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek keretében több vidéki városban is ingyenes koncerteket ad majd. ","shortLead":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű...","id":"20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f8022-83cd-4ea9-9000-ea9d6ae73772","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","timestamp":"2019. április. 04. 14:12","title":"Ismét ingyen koncertezik a Fesztiválzenekar – soroljuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén – derül ki az Országos...","id":"20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ab776-d37a-43e5-990c-4517bcbe5634","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_fordulat_kovetkezik_az_idojarasban","timestamp":"2019. április. 04. 15:25","title":"Fordulat következik az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07ea89-8f16-44d6-ae0c-8921661fe7d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:27","title":"Hiánypótló térkép a Red Hot Chili Peppers által említett helyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában. Most megszületett a feljelentés, Baja pedig rehabilitálja a szennyezett, egyébként a tulajdonában lévő területet.","shortLead":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában...","id":"20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bbd18b-a8a6-4c05-8f59-15b5a5fad5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","timestamp":"2019. április. 03. 16:53","title":"Feljelentették a földikutyákat azbeszthulladékkal mérgezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági tagja.","shortLead":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági...","id":"20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314033bf-b3a9-49f6-81b2-957eee3b8e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","timestamp":"2019. április. 03. 17:35","title":"Távozik Dirk Gerkens a TV2-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak is rá.","shortLead":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak...","id":"20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4741-c824-492f-8209-97ff30124170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","timestamp":"2019. április. 05. 11:03","title":"Tudósok bizonyították: a macskák felismerik a nevüket, és reagálnak is rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"I belong to the Blanka generation*","shortLead":"I belong to the Blanka generation*","id":"20190403_A_statualas_a_lenyeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9689a3f6-0a97-438d-ad05-404888191933","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_statualas_a_lenyeg","timestamp":"2019. április. 03. 15:30","title":"A Nagy Blanka-ügy egy generáció megfélemlítéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","shortLead":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","id":"20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c7e82-28da-43d6-a06a-ea6c7d68388a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","timestamp":"2019. április. 04. 09:33","title":"540 000 000 Facebook-felhasználó adatát \"őrizgették\" jelszóval sem védett szervereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]