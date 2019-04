Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","shortLead":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","id":"20190404_porsche_m1_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630ce6c-9572-4718-8755-430d824692c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_porsche_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Teljesen kiégett egy Porsche az M1-esen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön volt a világpremierje Münchenben. A bemutatót Orbán Ráhel is látta. Mi köze a miniszterelnök lányának a cirkuszművészethez?","shortLead":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön...","id":"20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd74c2-25a7-411a-887a-3aea74cb71de","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","timestamp":"2019. április. 05. 10:26","title":"Orbán Ráhel cirkuszban tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is bábáskodik. ","shortLead":"A miniszterelnök lánya nemcsak Magyarország új turisztikai márkájánál, hanem az állami divatügynökség körül is...","id":"20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf112a7-b43f-475a-add2-bbe3aff34e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b5e62-4ece-4c53-ac99-ffb3ffd61cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Orban_Rahel_szabja_ujra_a_magyar_divatipart","timestamp":"2019. április. 03. 13:49","title":"Orbán Ráhel szabja újra a magyar divatipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","shortLead":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","id":"20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a6fb63-af92-4d4c-9008-94c1f4d24dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","timestamp":"2019. április. 03. 13:03","title":"Napokon belül itt vannak a HP minden eddiginél jobb kijelzővel szerelt laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe7ac6-2b53-413e-b2b6-6215443e3ee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka érkezőben lévő elektromos autója várhatóan nagyonmás lesz, mint a jelenlegi i3.","shortLead":"A bajor márka érkezőben lévő elektromos autója várhatóan nagyonmás lesz, mint a jelenlegi i3.","id":"20190403_olcso_villanyauto_lathataron_a_teljesen_uj_bmw_i2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe7ac6-2b53-413e-b2b6-6215443e3ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b4c796-c03b-4bd8-9972-f8c619fb8efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_olcso_villanyauto_lathataron_a_teljesen_uj_bmw_i2","timestamp":"2019. április. 03. 13:21","title":"Olcsó villanyautó: láthatáron a teljesen új BMW i2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","shortLead":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","id":"20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53639f8-a432-439f-acf2-47f116035bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Már vizsgálja a Fidesz ügyét a néppárti Bölcsek Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.","id":"20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35e285-9c6b-454e-a651-e9915d938684","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Halalos_kutyatamadas_volt_Ujszaszon","timestamp":"2019. április. 04. 15:53","title":"Halálos kutyatámadás történt Újszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]