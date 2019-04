Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","shortLead":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","id":"20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41143c4-fe80-422b-a14f-f237e6abbe23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","timestamp":"2019. április. 08. 10:23","title":"Fákat vágnak ki a IX. kerületben, rendőrt hívtak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott. Ez bizony sovány koncert volt ahhoz képest, hogy a zaklatással vádolt R. Kellynek minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnia, mert nem kap elég munkát. ","shortLead":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott...","id":"20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eaac63-bb09-4fc5-9091-5aaa44107e60","keywords":null,"link":"/elet/20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","timestamp":"2019. április. 08. 11:15","title":"28 másodperces koncertet adott R. Kelly, aki állítólag nagyon rá van szorulva a haknizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","shortLead":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","id":"20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e04bb4c-91a0-465e-9436-4094c1a34d2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","timestamp":"2019. április. 07. 19:07","title":"A Guardianig jutott Ókovács kérése az Opera énekeseihez, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","shortLead":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","id":"20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849b7b52-ad11-45c2-89da-8cbccf8e4da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","timestamp":"2019. április. 09. 07:04","title":"Autós, biciklis, kamion is - videón mutatják, mennyien járnak át tilosban a HÉV-síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Sky Newsnak.\r

\r

","shortLead":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért...","id":"20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bc537a-cd84-4119-b718-1b073ec98a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","timestamp":"2019. április. 08. 12:27","title":"Kovács Zoltán: Magyarország nem egyoldalúan zárta le a határt 2015-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint felelőst.\r

\r

","shortLead":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint...","id":"20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789c9a7b-6423-4e4f-ac34-1dc30ec20485","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","timestamp":"2019. április. 08. 08:34","title":"Úgy kért elnézést a szlovén Orbán-karikatúra rajzolója, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek szinte vallásos jelleget öltött.\r

\r

","shortLead":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek...","id":"20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c820f7ac-0f6d-4600-9f7c-1d95bf9b6f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Orbán már aláírt, és csődületet okozott Erzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]