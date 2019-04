Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A róla készült fotó és videó azonnal ikonikussá vált.","shortLead":"A róla készült fotó és videó azonnal ikonikussá vált.","id":"20190410_Hofeher_leples_kiralyno_vezeti_a_szudaniakat_a_diktator_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2cf4bc-d4ec-459e-a86f-d1770493815b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Hofeher_leples_kiralyno_vezeti_a_szudaniakat_a_diktator_ellen","timestamp":"2019. április. 10. 11:50","title":"Hófehér leples királynő vezeti a szudániakat a diktátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül majd, és legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.\r

","shortLead":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül...","id":"20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be47dab-37d9-4fd7-b8e2-cce17323be9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","timestamp":"2019. április. 11. 07:38","title":"Száz méter hosszú árok lesz a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8926e28-0a08-4396-866f-bd25d11e8fa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAH-csomópont lezárása a bevásárlóközpontot és irodaházat is érinti. ","shortLead":"A BAH-csomópont lezárása a bevásárlóközpontot és irodaházat is érinti. ","id":"20190409_A_MOM_Parkot_is_lezarjak_szerda_reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8926e28-0a08-4396-866f-bd25d11e8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d9132-d605-49a6-9eac-b30a3d01264b","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_MOM_Parkot_is_lezarjak_szerda_reggel","timestamp":"2019. április. 09. 18:45","title":"A MOM Parkot is lezárják szerda reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre az amerikai Samsung a Galaxy S10-ek értékesítését, arra ösztönzik a felhasználókat, hogy cseréljék be régebbi telefonjaikat a legújabb Galaxykra, akkor ugyanis árengedményt kaphatnak.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre az amerikai Samsung a Galaxy S10-ek értékesítését, arra ösztönzik a felhasználókat...","id":"20190410_samsung_tradein_program_amerikaban_hasznalt_telefon_beszamitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ecd86d-7a5c-4507-8f65-2d0251a39ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_tradein_program_amerikaban_hasznalt_telefon_beszamitasa","timestamp":"2019. április. 10. 15:33","title":"Ezt találta ki a Samsung, hogy jobban fogyjon Amerikában a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240fedbe-f62c-468e-aaa6-b6c61fd4e672","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. április. 10. 13:38","title":"Minden céget érint, kétórás szünetre figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható a Nubia csuklón viselhető, hajlítható kijelzővel ellátott eszköze. ","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható...","id":"20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f196810-f7c1-4301-a6d9-17eb71dee0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","timestamp":"2019. április. 09. 16:33","title":"Holnaptól árulják a csuklón viselhető androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","shortLead":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","id":"20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4de3a-5391-4db1-970d-8dff0b193d38","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","timestamp":"2019. április. 10. 15:29","title":"Nyolc év után most térhettek haza a fukusimai kitelepítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]