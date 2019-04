Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240fedbe-f62c-468e-aaa6-b6c61fd4e672","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Minden_ceget_erint_ketoras_szunetre_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. április. 10. 13:38","title":"Minden céget érint, kétórás szünetre figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.","shortLead":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn...","id":"20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80f8037-9fcb-4308-a4e1-6139698a3ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","timestamp":"2019. április. 09. 17:03","title":"Azt állítják egyes kutatók, hogy a kutyák képesek kiszagolni a rákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús bombák miatt kellett lezárni.","shortLead":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús...","id":"20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0668ca36-41b0-4c91-bbfd-0d9f1ade5a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 07:55","title":"Nagyon sok a rendőr a BAH-csomópontnál a világháborús bombák miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el, hogy már-már csupakijelzős telefon legyen.","shortLead":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el...","id":"20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc720a69-b3d5-4139-9131-6ea5f2b7dd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","timestamp":"2019. április. 10. 19:03","title":"Az év egyik legizgalmasabb telefonját mutatta be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","id":"20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c886769-58d4-4178-8ef5-3d9dcb6584a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","timestamp":"2019. április. 09. 20:52","title":"Hat autó ütközött, lezárták a Váci utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","shortLead":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","id":"20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e69c4a5-cb8b-4b27-b6f8-f62bf64e67ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","timestamp":"2019. április. 09. 12:23","title":"Az autósok harmada éppen parkolóhelyre vadászik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","shortLead":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","id":"20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5416d2ed-0dba-4b45-ac1c-5487e7665c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Ott utasítják el legjobban a migrációt, ahol alig látnak külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]