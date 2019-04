Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alföldi faluban egy nő a település polgármesteréhez fordult, hogy kétezer forintot kölcsönkérjen tőle. A polgármester végül 15 ezret is ígért, cserébe bizonyos szolgáltatásokért, de a nőt csúnyán megalázta és átverte, végül ki sem fizette.\r

\r

","shortLead":"Egy alföldi faluban egy nő a település polgármesteréhez fordult, hogy kétezer forintot kölcsönkérjen tőle...","id":"20190409_Penzt_igert_szexert_a_nelkulozo_nonek_a_fideszes_polgarmester_vegul_at_is_verte_a_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6e940-33d2-4550-b058-59194ae3dd79","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Penzt_igert_szexert_a_nelkulozo_nonek_a_fideszes_polgarmester_vegul_at_is_verte_a_not","timestamp":"2019. április. 09. 11:11","title":"Pénzt ígért szexért, majd átverte a nélkülöző nőt a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe549f4a-15cd-42a0-ad46-e5cec1a22ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","timestamp":"2019. április. 11. 08:12","title":"Eltűnt egy fiatal lány Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","shortLead":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","id":"20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd662c4-ca95-48ec-bd14-25f4893cda8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Óriásit nőtt a Tesco nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem érkezett pénz.","shortLead":"A Magyar Nemzet ír Orbán Viktor két évvel ezelőtti leveléről, amelyben pénzt kért az EU-tól, és amelyre még mindig nem...","id":"20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89194c39-bc66-4791-8400-490c656af432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Hatarkerites_nem_annyit_es_nem_ugy_kert_ra_a_kormany_mint_a_Fideszprogramban_all","timestamp":"2019. április. 09. 12:16","title":"Határkerítés: nem annyit és nem úgy kért rá a kormány, mint a Fidesz-programban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190409_Tokeletes_uzenet_titkos_szerelmes_Shakespeareidezet_az_uttesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e57be2f-58ee-4eaa-ab7d-87d4cfbb8a73","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Tokeletes_uzenet_titkos_szerelmes_Shakespeareidezet_az_uttesten","timestamp":"2019. április. 09. 11:24","title":"Tökéletes üzenet: titkos szerelmes Shakespeare-idézet az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab előéletű, patika állapotú járgányt. ","shortLead":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab...","id":"20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82c8d8-c995-4297-af38-4be46266923c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","timestamp":"2019. április. 10. 06:41","title":"Diktátor-Mercit venne? Most 10 millióból kaphat egy bejáratósan újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]