[{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie – döntött a Kúria a két fél személyiségi jog megsértése miatt indult ügyében. A bíróság szerint ugyanis a közbeszédnek az a szintje, amelynek során valaki gecinek és szarnak nevez valakit, példátlan.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie –...","id":"20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f87faed-63a3-465c-8deb-41ec7257be72","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","timestamp":"2019. április. 10. 17:35","title":"Pert vesztett Bayer Zsolt: bocsánatot kell kérnie Vona Gábortól, sérelemdíjat is fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ea88be-7da0-421b-9351-5480ffd9b490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190412_Igy_enekelt_ezer_diak_Macsai_Palekkal_egyutt_Jozsef_Attilat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ea88be-7da0-421b-9351-5480ffd9b490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead7762-9dbb-48ec-a668-3be5563a4e2e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Igy_enekelt_ezer_diak_Macsai_Palekkal_egyutt_Jozsef_Attilat","timestamp":"2019. április. 12. 09:33","title":"Így énekelt ezer diák Mácsai Pálékkal együtt József Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"","category":"enesacegem","description":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","shortLead":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","id":"20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7d948-0094-41ce-b62e-1589af676c26","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","timestamp":"2019. április. 11. 08:38","title":"Idén először plázákban is le lehet adni az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","shortLead":"Itt-ott offshore cégek kerülnek elő a dunyhák közül, az Instagramon pedig csúfolódó rosszakarók.","id":"20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b35f9e3-5d07-484a-8f3d-986a925c9817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6e6b4-13dd-48f8-86ac-b31541be4ef2","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timeanal_idonkent_kidol_egy_csontvaz","timestamp":"2019. április. 12. 08:02","title":"Vajna Tímeánál időnként kidől egy csontváz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","shortLead":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","id":"20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d172fb-9306-479a-b81a-afa0af65ac29","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","timestamp":"2019. április. 12. 04:57","title":"Ez már hivatalos: megvan az izraeli választások végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el kell hagynia az Európai Uniót – jelentette ki a brit kormányfő csütörtökön Brüsszelben a rendkívüli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el...","id":"20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f9da31-a192-4451-a7f9-44b60e82c164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","timestamp":"2019. április. 11. 07:13","title":"May: El kell hagynunk az EU-t, amilyen gyorsan csak lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Utoljára kérdem, hogy akkor most rendkívüli helyzet van, amely a pártoktól és politikusoktól is rendkívüli megoldásokat követelne, vagy szokásos többpártrendszerű választás, mely esetben abba lehet hagyni a szavazók és az összefogózásban részt nem vevő pártok abajgatását. De többet is mondok ennél.","shortLead":"Utoljára kérdem, hogy akkor most rendkívüli helyzet van, amely a pártoktól és politikusoktól is rendkívüli megoldásokat...","id":"20190410_hont_rants_vallat_valts_ellenzeketnkormanyzati_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18acaa21-c20b-4165-8294-5ea8c66b89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdea0227-9989-4b8b-b8a8-931eb48f510a","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_hont_rants_vallat_valts_ellenzeketnkormanyzati_budapest","timestamp":"2019. április. 10. 15:06","title":"Hont: Ránts vállat! Válts ellenzéket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","shortLead":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","id":"20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b5a45-618e-4eec-b1ce-07f97750a873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","timestamp":"2019. április. 10. 16:15","title":"Megsérült a felsővezeték a Keletiben, több vonat másképp jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]