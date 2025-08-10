Gáspár Győző szeptemberben újra bíróság elé áll a sikkasztási ügyben

2018-ban zárult le a nyomozás Gáspár Győző ellen, amit költségvetési csalás és sikkasztás miatt indított NAV. A vizsgálatból kiderült, hogy a vádak nem állták meg a helyüket, így az eljárást megszüntették.

Vasárnap az Index azonban arról írt, hogy a celebnek szeptemberben ismét bíróság elé kell állnia. Felesége, Gáspár Bea állítja, hogy a Kúria szerint több eljárási hiba történt az ügyben. „Összegszerűen nem egyeztek a dolgok” – nevezte az újratárgyalás állítólagos okát, amiről többek között a Best Podcastban beszélt.

Gáspár Győzőt 2017-ben azzal gyanúsították, hogy az édesapja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról 50 millió forintot vett ki, majd nem adózott utána. A nyomozás során házkutatást is tartottak az előadóművész vidéki otthonában. Gáspár Bea elmondása szerint akkoriban a hatóságok mindenüket lefoglalták, ebbe beletartoztak az értéktárgyaik, az autóik és a náluk lévő készpénz is, valamint a számláikat is zárolták. „Harmincezer forintunk maradt összesen. Két napon át sírtam, aztán az apósom segített, hogy talpra álljunk. Majd jött A Konyhafőnök műsor, amit megnyertem, és elindítottam a borvacsorákat” – mondta a nő.

Gáspár Győző 2022 óta a politikai színtéren is jelen van, először azzal keltett feltűnést, hogy részt vett a Békemeneten március 15-én. Akkor azt mondta, nem hívták, magától döntött úgy, hogy részt vesz, de nagyon örül, hogy ott lehet. Néhány héttel később a Facebookon közölte, hogy belép a Fideszbe.

Celebek a Fidesz szolgálatában: Orbánnak megéri lecserélni az értelmiséget Az autonóm, gondolkodó emberek helyett előnyösebb, ha megfizetik azt, aki a személyiségével képes befolyásolni a választókat. Az influencerek világára komplett iparág épült, a piacvezető ügynökség a kormány közeléből startolt el.

Nyitókép: Fazekas István