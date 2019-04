Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","shortLead":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","id":"20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f57e9f-c853-40b9-8571-83e7e8b9748f","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","timestamp":"2019. április. 10. 18:59","title":"A nemzet jövője a falvakban van az Emmi államtitkára szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják ettől a legnagyobb bevételt idén. Az új előzetese ugyanis egy napja került fel, és már közel 9 millióan megnézték.","shortLead":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják...","id":"20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b55b57-663d-4b54-a22d-91d0a7d53e85","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Eszement érdeklődés van az Oroszlánkirály iránt, pedig ez még csak egy trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","shortLead":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","id":"20190411_autos_video_audi_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acabb35f-6a57-4b31-bc27-31fec91de726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_autos_video_audi_kamion","timestamp":"2019. április. 11. 14:08","title":"Videó: egy személyautó vontatott egy kamiont az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy a világ igazi fotót láthasson egy fekete lyukról. ","shortLead":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt...","id":"20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2134f89a-c963-4865-8584-93af20e2defd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","timestamp":"2019. április. 11. 13:33","title":"Ennek a 29 éves tudós lánynak köszönhetjük a világ első fotóját egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc26603-6a41-4ad2-963d-4a283fffe025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Máté Mickey egér ikonikus gőzhajóját készítette el, amellyel a mesehős az 1928-ban megjelent fekete-fehér rövidfilmben először hódította meg a mozivásznat.\r

","shortLead":"Szabó Máté Mickey egér ikonikus gőzhajóját készítette el, amellyel a mesehős az 1928-ban megjelent fekete-fehér...","id":"20190411_Egy_28_eves_magyar_fiatal_tervezte_a_Lego_uj_kollekciojanak_egyik_darabjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc26603-6a41-4ad2-963d-4a283fffe025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7985b124-4007-41ad-90e2-a381839298b6","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Egy_28_eves_magyar_fiatal_tervezte_a_Lego_uj_kollekciojanak_egyik_darabjat","timestamp":"2019. április. 11. 17:23","title":"Egy 28 éves magyar fiatal tervezte a Lego új kollekciójának egyik darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]