[{"available":true,"c_guid":"d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural. Az Amazon is ide készül, azonban egy viszonylagos telítettség még sosem tartotta vissza a redmondiakat.","shortLead":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural...","id":"20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786ddd4-5b71-4b29-be48-81dd0db3f4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","timestamp":"2019. április. 17. 17:03","title":"Megirigyelte az Apple-t? A Microsoft is belépne a vezeték nélküli fülhallgatók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26592f44-a232-435c-aacd-4d497e73b1bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott kampányfinanszírozás miatt büntették meg a pártot több mint 100 millió forintnyi összegre. ","shortLead":"Tiltott kampányfinanszírozás miatt büntették meg a pártot több mint 100 millió forintnyi összegre. ","id":"20190416_Sulyos_buntetest_szabtak_ki_a_szelsojobbos_nemet_AfDre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26592f44-a232-435c-aacd-4d497e73b1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b625bc2-75ca-4bbb-b8e8-16dd0fc5d9a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Sulyos_buntetest_szabtak_ki_a_szelsojobbos_nemet_AfDre","timestamp":"2019. április. 16. 21:51","title":"Súlyos büntetést szabtak ki a szélsőjobbos német AfD-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz a hálózat MTA-ról történő leválasztása eldöntött tény a kormány részéről.\r

","shortLead":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz...","id":"20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b4c26-78a6-4cbc-9c8c-0b2531ab2cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","timestamp":"2019. április. 17. 09:59","title":"Palkovicsék nem örülnek, hogy bekeményített az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnyitották azt a kis időkapszulát, amelyet 1969-ben az akkori úttörővasutasok a Gyermekvasút végállomásának épületébe falaztak. Voltak merész elképzelések arról, milyen lesz majd az élet 2019-ben. ","shortLead":"Felnyitották azt a kis időkapszulát, amelyet 1969-ben az akkori úttörővasutasok a Gyermekvasút végállomásának épületébe...","id":"20190415_mars_mozgojarda_gyermekvasut_idokapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca1258b-58e1-4283-a9ba-5d4ce8b78a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_mars_mozgojarda_gyermekvasut_idokapszula","timestamp":"2019. április. 15. 19:33","title":"Ötven évvel ezelőtt az úttörők azt hitték, mi már a Marsra járunk majd nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","shortLead":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","id":"20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290246d-36fb-4b72-bd15-cfb41113b336","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","timestamp":"2019. április. 17. 12:44","title":"Sztrájkolnak a légiirányítók, késhetnek a gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]