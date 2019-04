Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iszlám Állam ferihegyi reptéren elfogott harcosának letartóztatását három hónappal hosszabbítaná meg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.","shortLead":"Az Iszlám Állam ferihegyi reptéren elfogott harcosának letartóztatását három hónappal hosszabbítaná meg a Fővárosi...","id":"20190418_Meghosszabbitottak_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aa92a1-9d79-45e4-a043-60f511b523e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Meghosszabbitottak_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 18. 09:32","title":"Meghosszabbítaná az ügyészség a terrorizmussal gyanúsított szír férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 millió eurós adomány eddig a legtöbb. ","shortLead":"A 200 millió eurós adomány eddig a legtöbb. ","id":"20190416_Egymassal_versengve_adakoznak_a_francia_top_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75368624-416a-4a9e-8271-37c0e04f4685","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Egymassal_versengve_adakoznak_a_francia_top_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 16. 16:54","title":"Egymással versengve adakoznak a francia top cégek a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen utazhatnak benne. ","shortLead":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen...","id":"20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe0235-a8ed-48a5-90c0-cc9ef0004af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","timestamp":"2019. április. 18. 11:21","title":"A Lexus újraértelmezi a gigantikus hűtőrács fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","shortLead":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","id":"20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f3c1f-3db6-4ed7-8e82-0bd704777654","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"A kormány kiokosítja a vállalkozókat, így kerüljék el a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6197-40ba-4556-8fc8-5163829cc626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utolsó évadát fogyasztjuk minden idők egyik legsikeresebb amerikai sorozatának, a Trónok harcának. A sorozat brutalitásáról is közismert, azonban korábban már kiderítették, valójában nem túloz el semmit.","shortLead":"Utolsó évadát fogyasztjuk minden idők egyik legsikeresebb amerikai sorozatának, a Trónok harcának. A sorozat...","id":"20190418_tronok_harca_rozsak_haboruja_halalozasi_adatok_osszevetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01f6197-40ba-4556-8fc8-5163829cc626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb15f73e-895c-4d24-8eb3-900d42e0e4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_tronok_harca_rozsak_haboruja_halalozasi_adatok_osszevetese","timestamp":"2019. április. 18. 11:03","title":"Zavarja a Trónok harca brutalitása? Meglepő dolgot derítettek ki róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]