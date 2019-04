Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","shortLead":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","id":"20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e83c57-4773-4d1a-b172-4a25dc857816","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","timestamp":"2019. április. 18. 09:50","title":"Sárba írt üzenettel menekültek meg a krokodilok torkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","shortLead":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","id":"20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef0a59-9419-435d-b917-1aeef9c89c49","keywords":null,"link":"/sport/20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","timestamp":"2019. április. 18. 20:55","title":"Újra műteni kell Khedirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailekből, prezentációkból és találkozók leiratából állt össze az a 4000 oldalnyi dokumentum, ami igen súlyos váddal illeti a Facebook vezérét, Mark Zuckerberget.","shortLead":"E-mailekből, prezentációkból és találkozók leiratából állt össze az a 4000 oldalnyi dokumentum, ami igen súlyos váddal...","id":"20190417_mark_zuckerberg_facebook_adatszivargas_adatkezeles_kiszivargott_dokumentumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a4b9a-7383-4fbe-8183-8184a47d213c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_mark_zuckerberg_facebook_adatszivargas_adatkezeles_kiszivargott_dokumentumok","timestamp":"2019. április. 17. 14:33","title":"Itt az újabb botrány: 4000 oldalnyi dokumentum bizonyítja, Mark Zuckerberg felhasználói adatokat szivárogtatott ki a \"barátainak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","shortLead":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","id":"20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95b4af-709b-478a-94d5-902f4dfb56a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","timestamp":"2019. április. 18. 14:23","title":"Német turisták haltak meg a madeirai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","shortLead":"Sem a vizsgálóbizottságot, sem a kiszervezett parkolás visszavételét nem hagyták napirendre venni.","id":"20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f86d4b-c16d-4ce1-a1da-825e7ed326d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Leszavazta_a_Fidesz_Karacsony_parkolasi_javaslatat","timestamp":"2019. április. 18. 14:20","title":"Leszavazta a Fidesz Karácsony parkolási javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A norvég rendőrök is nagyon várták a sorozatot.","shortLead":"A norvég rendőrök is nagyon várták a sorozatot.","id":"20190417_Letartoztattak_az_Ejkiralyt_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6a0d0b-0727-4b0e-8421-4ef88d08515a","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Letartoztattak_az_Ejkiralyt_Norvegiaban","timestamp":"2019. április. 17. 14:18","title":"Letartóztatták az Éjkirályt Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","shortLead":"Elmaradt a vita a Trianon-emlékműről, így Trianonról is, állapítják meg szakértők az e heti HVG-ben.","id":"20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f941833-fffb-442e-aba5-337e17be989c","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Trianonemlekmu_vita_nelkul","timestamp":"2019. április. 18. 14:39","title":"Trianon-emlékmű: vita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"","category":"kkv","description":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most a Novatek és a Szibur energiaipari vállalatok legnagyobb részvényesének, Leonyid Mihelszonnak sikerült. Tavaly még elég volt 19 milliárd is, akkor Vlagyimir Liszin volt a leggazdagabb orosz.","shortLead":"24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most...","id":"20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26624b2-6ddc-420c-8f9d-47376322a400","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Meg_gazdagabbak_lettek_az_orosz_milliardosok__ime_a_lista","timestamp":"2019. április. 18. 13:14","title":"Még gazdagabbak lettek az orosz milliárdosok – íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]