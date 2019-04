Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","shortLead":"Az üzenet egyszerű, ünnepi, a hozzá érkezett reagálások azonban nem nélkülözik az aktuálpolitikát.","id":"20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280b42cb-7339-44e1-ac77-8d663b8922f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Es_harmadnapon_feltamadott_Orban_Viktor_latinul_uzent_husvetra_a_kozossegi_oldalan","timestamp":"2019. április. 21. 10:06","title":"\"Et resurrexit tertia die\": Orbán Viktor latinul üzent húsvétra a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tüntető sárgamellényesek szombati párizsi demonstrációján. A tüntetés ismét erőszakba torkollott.","shortLead":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron...","id":"20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d2bd6-151e-4656-9bd5-3f5f0a04801d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","timestamp":"2019. április. 20. 21:45","title":"Megint sokan voltak a sárgamellényesek és ismét elszabadult az erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","shortLead":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","id":"20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b06281-547a-4bd1-830e-4f6bdcb30604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","timestamp":"2019. április. 21. 19:03","title":"Eljött az igazság pillanata: leellenőrizheti, mennyivel evett többet a kelleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8b5e16-a851-4c45-98d6-5e930b4c352b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjszakai vadászok lehetnek a nem mindennapi wales-i eset elkövetői.\r

\r

","shortLead":"Éjszakai vadászok lehetnek a nem mindennapi wales-i eset elkövetői.\r

\r

","id":"20190421_Bekesen_szerelte_a_csaladi_teveadot_lelottek_nyilpuskaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8b5e16-a851-4c45-98d6-5e930b4c352b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dc0d2a-899e-448c-8e07-97b8b6c2b1cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Bekesen_szerelte_a_csaladi_teveadot_lelottek_nyilpuskaval","timestamp":"2019. április. 21. 15:14","title":"Békésen szerelte a családi parabolaantennát, amikor lelőtték nyílpuskával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit pollok előrejelzése szerint. Porosenko már gratulált is a legyőzőjének. \r

\r

","shortLead":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit...","id":"20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b0739-7eb5-4483-b824-16e9f54174f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","timestamp":"2019. április. 21. 19:17","title":"Az első exit pollok szerint Zelenszkij tönkreverte Porosenkót az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz szó, hogy miért olyan addiktív sok esetben a képernyő. ","shortLead":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz...","id":"20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561331f6-8128-40ad-afce-25fedea9ae49","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","timestamp":"2019. április. 21. 20:15","title":"Húsvét tinikkel: már megint csak a telefonját nyomkodja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]